Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:53
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (1)
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (1)
15:11
Молодежка "Арсенала" неприлично крупно обыграла "Уфу" и возглавила таблицу молодежного первенства
Молодежка "Арсенала" неприлично крупно обыграла "Уфу" и возглавила таблицу молодежного первенства
14:43
Набиуллин: сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. При Манчини все было иначе (13)
Набиуллин: сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. При Манчини все было иначе (13)
12:38
Самуэль Жиго начал реабилитацию (10)
Самуэль Жиго начал реабилитацию (10)
Денис Глушаков: лучше играть в футбол вживую, чем в приставку
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о популярности футбола в мире.
"Футбол - самый популярный вид спорта. В него везде можно играть: во дворе, в доме. Любой может играть. Это здоровье тоже. Лучше где-то бегать, играть в футбол, чем где-то сидеть за компьютером или в приставку... тоже играть в футбол. Все играют, но вживую лучше", - сказал Глушаков.
"Футбол - самый популярный вид спорта. В него везде можно играть: во дворе, в доме. Любой может играть. Это здоровье тоже. Лучше где-то бегать, играть в футбол, чем где-то сидеть за компьютером или в приставку... тоже играть в футбол. Все играют, но вживую лучше", - сказал Глушаков.
Playing ?? on ? =?— UEFA (@UEFA) October 4, 2018
Playing ?? for REAL = ???????????
? @DGlushakov8 #UEL #EqualGame #BeActive
@fcsm_official @EuropaLeague pic.twitter.com/WsULMYMRtm
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.