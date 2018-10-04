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Денис Глушаков: лучше играть в футбол вживую, чем в приставку

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о популярности футбола в мире.

"Футбол - самый популярный вид спорта. В него везде можно играть: во дворе, в доме. Любой может играть. Это здоровье тоже. Лучше где-то бегать, играть в футбол, чем где-то сидеть за компьютером или в приставку... тоже играть в футбол. Все играют, но вживую лучше", - сказал Глушаков.

Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 21:12
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#4  RenarTickle  Москва (Сегодня, 21:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Смотря как играть: профессиональный спорт скорее отнимает здоровье, нежели прибавляет его.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#3  SaintPiter777  saintPiter (Сегодня, 21:50)
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Болеет за:
«Зенит»
Только сейчас понял? Поздновато ...
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 21:14)
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
в футбол дома?это у кого какая хата так то...
но соглашусь - киберспорт - это не спорт, а задротство


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 21:13)
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Даже в бане, с подругой детства можно мячи погонять)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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