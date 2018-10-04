Денис Глушаков: лучше играть в футбол вживую, чем в приставку

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о популярности футбола в мире."Футбол - самый популярный вид спорта. В него везде можно играть: во дворе, в доме. Любой может играть. Это здоровье тоже. Лучше где-то бегать, играть в футбол, чем где-то сидеть за компьютером или в приставку... тоже играть в футбол. Все играют, но вживую лучше", - сказал Глушаков.