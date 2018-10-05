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Александр Мостовой: для Аленичева и Титова матч против "Спартака" будет принципиальным

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой считает, что предстоящий матч 10-го тура чемпионата России против "Спартака" будет особым для тренеров красноярской команды Дмитрия Аленичева и Егора Титова.

"Безусловно, для Дмитрия и Егора это будет особый, принципиальный матч. "Спартак" для них - это не пустой звук.

Да и досада после отставки с тренерских постов в "Спартаке" наверняка присутствует до сих пор. Несмотря на то что "Енисей" идет на последнем месте, мотивировать его на матч с красно-белыми Аленичев с Титовым смогут. Тем более они наконец играют в Красноярске, где их ждет сумасшедшая поддержка болельщиков, а "Спартак" приедет в город после тяжелой игры с "Вилльяреалом", - цитируют Мостового "Известия".
Теги: Мостовой Аленичев Титов Енисей Спартак
Сегодня, 09:14
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