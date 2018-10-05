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Сергей Силкин: Канчельскис на тренировку явился пьяным в хлам. Он не мог даже двух слов связать

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин рассказал о скандале с участием экс-игрока сборной России Андреем Канчельскисом.

"Был один случай. Канчельскис Да пьяным в хлам явился на тренировку! Там еще упражнение дали – прыжки через барьеры. Канчельскис на первом же и повис. Он даже двух слов связать не мог. Стоял опустив голову, что-то мычал.

Когда "Динамо" попыталось расторгнуть с Канчельскисом контракт, тот потребовал компенсацию, подал в суд. И выиграл! Меня как свидетеля вызвали на заседание. Задали вопрос: "На каком основании вы считаете, что человек был пьян?" – "Пошатывался, разило перегаром…" То же самое говорили остальные.

Но официальной бумаги-то нет! Вот если б Канчельскиса сразу отвезли на освидетельствование, и анализы подтвердили бы наличие алкоголя в крови, в суде у него шансов бы не было", - сказал Силкин.

СЭ
Сегодня, 10:59
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#3  нетрал   (Сегодня, 11:22)
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online
Болеет за:
«Зенит»
опа на! угол шоу...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#2  nedva  Russia (Сегодня, 11:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже, Канчельскис не протрезвел до сих пор.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  Archangel  г Череповец (Сегодня, 11:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
У меня отец всю жизнь в отделе кадров. И как бы да, нужно медицинское освидетельствование, а не мнение окружающих. Если есть шансов у пьяного нет, если нет шансов уволить по статье нет.
Регистрация: 20.02.2007 [жалоба]
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