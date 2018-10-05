Сергей Силкин: Канчельскис на тренировку явился пьяным в хлам. Он не мог даже двух слов связать

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин рассказал о скандале с участием экс-игрока сборной России Андреем Канчельскисом."Был один случай. Канчельскис Да пьяным в хлам явился на тренировку! Там еще упражнение дали – прыжки через барьеры. Канчельскис на первом же и повис. Он даже двух слов связать не мог. Стоял опустив голову, что-то мычал.Когда "Динамо" попыталось расторгнуть с Канчельскисом контракт, тот потребовал компенсацию, подал в суд. И выиграл! Меня как свидетеля вызвали на заседание. Задали вопрос: "На каком основании вы считаете, что человек был пьян?" – "Пошатывался, разило перегаром…" То же самое говорили остальные.Но официальной бумаги-то нет! Вот если б Канчельскиса сразу отвезли на освидетельствование, и анализы подтвердили бы наличие алкоголя в крови, в суде у него шансов бы не было", - сказал Силкин.