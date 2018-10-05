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Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о ситуации в "Анжи".

"Игроки вправе бойкотировать матчи. Есть 142-я статья Трудового кодекса, которая позволяет работнику приостановить трудовую деятельность в случае возникновения задолженности по зарплате. Так что игроки "Анжи" ничего не нарушают.

Мы общаемся с рядом футболистов клуба, и в курсе того, что происходит. Такое положение дел возникло не вчера. Насколько понимаю, руководство клуба надеялось, что ситуацию получиться разрешить по ходу сезона. Но так не произошло, и ситуация, на самом деле, близка к катастрофической. В Дагестане, видимо, нет спонсора, способного взять на себя содержание клуба и помочь выйти из финансового пике. Поэтому пока не вижу путей решения проблемы.

Боюсь, что велик шансы на снятие команду с турнира. Это будет очень печальная история для нашего футбола. Ужасный прецедент", - рассказал Зотов.

СЭ
Теги: Анжи
Сегодня, 11:32
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#4  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:20)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anatolik189
Меня одно интересует,неужели нет ни одного богатого дагестанца,который бы смог выложить всего навсего 5 лямов зеленью?Ведь есть же очень богатые,которые нахапали сотни миллионов,но видимо жаба душит...

Дак так и есть. Если нет никакой выгоды вкладываться - хрен дадут.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 12:14)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Меня одно интересует,неужели нет ни одного богатого дагестанца,который бы смог выложить всего навсего 5 лямов зеленью?Ведь есть же очень богатые,которые нахапали сотни миллионов,но видимо жаба душит...
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#2  студия дускай   (Сегодня, 12:11)
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Пивовед,
это еще только начало
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
такой херни даже при Ельцине не было.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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