Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о ситуации в "Анжи"."Игроки вправе бойкотировать матчи. Есть 142-я статья Трудового кодекса, которая позволяет работнику приостановить трудовую деятельность в случае возникновения задолженности по зарплате. Так что игроки "Анжи" ничего не нарушают.Мы общаемся с рядом футболистов клуба, и в курсе того, что происходит. Такое положение дел возникло не вчера. Насколько понимаю, руководство клуба надеялось, что ситуацию получиться разрешить по ходу сезона. Но так не произошло, и ситуация, на самом деле, близка к катастрофической. В Дагестане, видимо, нет спонсора, способного взять на себя содержание клуба и помочь выйти из финансового пике. Поэтому пока не вижу путей решения проблемы.Боюсь, что велик шансы на снятие команду с турнира. Это будет очень печальная история для нашего футбола. Ужасный прецедент", - рассказал Зотов.