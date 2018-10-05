Источник: "Крылья Советов" сегодня объявят о назначении Миодрага Божовича

Уже сегодня самарские "Крылья Советов" могут объявить об изменениях в тренерском штабе.Пост главного тренера покинул Андрей Тихонов, ожидается, что его заменит Миодраг Божович. Черногорец на этой неделе получал российскую визу в Мюнхене, а сегодня, как планируется, прилетит в Самару.Контракт может быть подписан сроком на 1,5 года.