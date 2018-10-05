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Болельщики казанского "Рубина" признали Сердара Азмуна лучшим игроком команды в сентябре

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун был признан лучшим игроком команды в сентябре, сообщает пресс-служба казанского клуба.

За иранца проголосовало 70,8 процентов болельщиков. На втором месте - голкипер Иван Коновалов, на третьем - полузащитник Игорь Коновалов.

В текущем сезоне нападающий провел 10 игр за "Рубин" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 передачи.
Теги: Азмун Рубин
Сегодня, 12:24
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#1  студия дускай   (Сегодня, 12:37)
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тут не поспоришь и по коновалову тоже
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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