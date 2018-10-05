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"Приручить коня — бесценно" - "Локомотив" ответил ЦСКА своим роликом (видео)

Пресс-служба "Локомотив" в твиттере опубликовала видеоролик в ответ на тот, что накануне представил ЦСКА в преддверии домашнего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА в видеоролике использовал тематику ковбойского вестерна. Именно этот стиль ранее использовал "Локомотив" для своих анонсирующих промороликов к Лиге чемпионов. Однако в видеоролике "армейцев" вместо людей роль актёров исполнили фигурки конструктора "Лего". При этом отмечается, что бюджет ролика сопоставим с ценой набора детского конструктора.

"Локомотив" ответил коротким видеороликом, который сопроводил сообщением: "Дерби детям не игрушки! Ещё немного о бюджетах: приручить коня — бесценно!"

Теги: Локомотив ЦСКА
Сегодня, 12:59
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#14  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:29)
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Болеет за:
«Зенит»
были у ковбоев и железные дороги... Иначе как они грабили поезда?)))

Но суть не в этом - опять в фанатскую среду подкидывают огонь раздора...

Не айс.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
#13  Miss_Z  Москва (Сегодня, 14:27)
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online
Болеет за:
«Зенит»
кроме Зенита промо-ролики пока никто делать не научился


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#12  COPati4  Ставрополь (Сегодня, 14:15)
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Болеет за:
«Локомотив»
Достойный ответ коням возомнившим о себе невесть что после фантастического отскока в матче с Реалом... 25 ударов по воротам(!)... из них 21 удар мимо ворот ...3 штанги с перекладиной! ... и ни одного гола в ворота Игорька!? это сильно напомнило матч с Арсеналом в 2006 году... как бы теперь не началась новая серия Акинфеева с пропущенными мячами в Еврокубках... скромнее коням надо быть... тогда не будут получать в ответ такие ролики... ну а на поле в ближайшей игре посмотрим: кто - кого
Регистрация: 25.04.2018 [жалоба]
#11  serega_user  serega_user (Сегодня, 14:13)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
вы можете блеять, сколько угодно

вы тоже
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#10  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: EMDM
Цитата: Пивовед
какие ковбои ?
где вы видели ковбоев на железной дороге ?

А что? В фильмах про дикий запад всегда есть железная дорога) Вспоминается сразу "Назад в будущее")

железная дорога есть и в фильме Ночь в музее.
и почему-то именно этот вариант вы и изобразили (оживающие по ночам фигурки, помнишь ?)

а вот проводницы на лошадях- это аморально.

Цитата: serega_user

такое впечатление, что ты сам это сочинял, ЭдикЪ.

вы можете блеять, сколько угодно, но мы, красно-белые,- Спартачи.
так было всегда.
символ же Спартака- Гладиатор.
маскот- Кабан, Вепрь, в мировой геральдике- символ мужественности, жизненной силы, боевой мощи.
раненый кабан- смертельно опасный зверь.

а вот Конь- даже по словам конезаводчиков,- подлое, всеядное, злопамятное и тупое животное, распиаренное пидоватыми поэтами, на самом деле, способное испуганно рвануть, куда глаза глядят, не разбирая дороги, ломая себе ноги и шею, и вдруг мгновенно встать, пожирая траву, как ни в чём не бывало.

тыц. прекрасное жЫвотноенах


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#9  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:52)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Свинья в конюшне. Басня
Эдуард Лиляк
Свинья, зашедшая к коням в конюшню,
Была поражена, как здесь уютно,
Здесь пахнет сеном и светло,
Мечтою, загорелось рыло у неё.
Из далека словами стала заходить,
И голосом дрожащим говорить,
Как хорошо вы здесь живёте,
Меня несчастную, вы братья не поймёте.
О кони! Величавы и стройны,
Как вы красивы и умны,
Вы свиньям братья, что родня,
Но, только телом не как я.
Да, мы есть братья, я как вы,
Но, только буду из другой страны,
Имею хвост и морду и копыта,
А ростом я, чуть - чуть не вышла.
И старый конь сказал – «Не братья»,
От вас же будут все несчастья,
По мыслям, духу, благородству,
В душе у нас с тобой не сходство.
Свинья коню есть не родня,
И братом конь, не будет ни когда,
Хотя имею хвост и морду,
Но, ты глупа, не в нашу ты породу.
Тебе лишь только брать, не дав ни что взамен,
И за чужой лишь счёт мечтаешь перемен,
За ум наш, крови благородной,
Ты ненавидишь нас, в своей душе ничтожной.
Своей породой и умом,
Мы побеждаем там, где ипподром,
И кубки, золото медалей,
Своим трудом, мы добываем.
Взмолилась грязная свинья,
Мы братья все, одна семья,
Пустите вы меня пожить,
Я буду верой вам служить.
А кони, по доброте, что молодой,
Не зная нрава, что в свиной,
И голосами большинством,
Свинью пустили к себе в дом.
Свинья устроилась в углу,
На чистом сене как в раю,
Готова всем подать и поднести,
Но, соль всей сказки впереди.
И как то с милостью, с поклоном,
Свинья спросила – «можно кони»,
Ко мне придёт моя родня,
Хочу похвастать, как живу здесь я.
И от коней согласие получила,
Не зная, что задумало свиное рыло,
Все свиньи с хлева семьями пришли,
И поросят с собою привели.
О… в каких хоромах ты живёшь хитрец,
Здесь не свинарник, здесь дворец,
Из этого дворца мы сделаем свинарник,
И в этом деле будешь нам напарник.
И завизжали свиньи хором,
С негодованием, со злобным взором,
А по какому праву коней здесь стойло,
Мы так же жить хотим достойно.
Все стали гадить по углам,
И жизни не давать коням,
И как не трудно догадаться,
Свинарником конюшня стала называться.
И вспомнили все старого коня,
Свинью в конюшню запускать нельзя,
Коней соседство и свиньи,
Не далеко и до беды.
Мораль сей басни такова,
Конём свинья не станет ни когда,
Свинья останется свиньёй,
К себе ты не пускай её домой.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#8  avlasov1981  С-Пб (Сегодня, 13:45)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Горбатая гора ?! laughing
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
#7  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:41)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Пивовед
*приручить коня*- бесценно.
а * привязать коня* - так, вообще, зае6ись.

*заколоть* свинью - божественно


*Коней на переправе не меняют*(С),
но
*Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли ?*(С)


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#6  EMDM   (Сегодня, 13:37)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
какие ковбои ?
где вы видели ковбоев на железной дороге ?

А что? В фильмах про дикий запад всегда есть железная дорога) Вспоминается сразу "Назад в будущее")
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#5  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:26)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
*приручить коня*- бесценно.
а * привязать коня* - так, вообще, зае6ись.

*заколоть* свинью - божественно
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:21)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
*приручить коня*- бесценно.
а * привязать коня* - так, вообще, зае6ись.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 13:16)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
только ни один из этих вариантов здесь публиковать нельзя

laughing


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:07)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
какие ковбои ?
где вы видели ковбоев на железной дороге ?
горбатая гора им в помощь.

если уж речь идёт о дерби Локомотив-цска, то уместным будут плакатики и ролики с девушками и лошадьми.
причём, там есть варианты на все результаты дерби.

только ни один из этих вариантов здесь публиковать нельзя.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 13:00)
  • +4
  •  (4)

Может Миранчукам лучше в актёры податься.. в массовку?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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