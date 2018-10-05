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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Приручить коня — бесценно" - "Локомотив" ответил ЦСКА своим роликом (видео)
Пресс-служба "Локомотив" в твиттере опубликовала видеоролик в ответ на тот, что накануне представил ЦСКА в преддверии домашнего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
ЦСКА в видеоролике использовал тематику ковбойского вестерна. Именно этот стиль ранее использовал "Локомотив" для своих анонсирующих промороликов к Лиге чемпионов. Однако в видеоролике "армейцев" вместо людей роль актёров исполнили фигурки конструктора "Лего". При этом отмечается, что бюджет ролика сопоставим с ценой набора детского конструктора.
"Локомотив" ответил коротким видеороликом, который сопроводил сообщением: "Дерби детям не игрушки! Ещё немного о бюджетах: приручить коня — бесценно!"
ЦСКА в видеоролике использовал тематику ковбойского вестерна. Именно этот стиль ранее использовал "Локомотив" для своих анонсирующих промороликов к Лиге чемпионов. Однако в видеоролике "армейцев" вместо людей роль актёров исполнили фигурки конструктора "Лего". При этом отмечается, что бюджет ролика сопоставим с ценой набора детского конструктора.
"Локомотив" ответил коротким видеороликом, который сопроводил сообщением: "Дерби детям не игрушки! Ещё немного о бюджетах: приручить коня — бесценно!"
#ЦСКАЛоко.— ФК Локомотив (@fclokomotiv) October 5, 2018
7 октября ?? pic.twitter.com/iBjSyE8L4z
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