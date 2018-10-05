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Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России

Российский комментатор Константин Генич оценил эпизод с удалением вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" (1:0).

"Сложно сказать, заслуживала ли тирада Акинфеева в адрес главного судьи красной карточки. Возможно, арбитр проявил излишнюю жесткость в этом эпизоде.

Впрочем, у каждого свой подход. Акинфеев теперь будет знать, что крыть матом судей можно только в матчах чемпионата России", - сказал Генич.
Теги: Реал ЦСКА Генич Акинфеев
Сегодня, 13:21
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#10  Manchester United   (Сегодня, 14:43)
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online
Болеет за:
«МЮ»
joy
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#9  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:38)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Если подобное случается в спатаке- то это уже "судейский беспредел"


Хочешь сказать, что, если это случается не в Спартаке, а в цка, то это нормально?
В порядке вещей?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#8  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:27)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
У нас судей приравняли к господам - дворянам ,а на самом деле это оборзевшие куеплеты, считающими себя пупами футбольного матча--- судью не должно быть вообще видно на поле,так как он нам и в куй не упирался ---а посмотрите наш чемп к примеру--лысина карася так и мельтешит а кадре и выходит ,что все мы смотрим не футбол,а судью ...и почему это нельзя сделать замечание судье,как это сделал Игорек? пусть он чуть погорячился ,но эмоции понять можно,международный матч с лучшей командой мира ,да и судья-румынская рожа,не кисейная барыня -мог бы и успокоить Игорька и вообще --свистеть надо вовремя,как и смываться ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#7  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:20)
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online

Цитата: Коляс
Генич не знает


Генич - просто гнилая свинья, как и шмурнов. Для них любая неприятность в ЦСКА- "правильно и так и надо". Если подобное случается в спатаке- то это уже "судейский беспредел"


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#6  Archangel  г Череповец (Сегодня, 14:15)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FC CSKA
не знаю, может я не прав, но Игорю, как капитану команды можно высказывать претензии судье

Найди пункт правил где капитану можно что-то высказывать. Его нет. Это комментаторский миф.
Регистрация: 20.02.2007 [жалоба]
#5  FC CSKA  Москва (Сегодня, 14:06)
  • +1
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не знаю, может я не прав, но Игорю, как капитану команды можно высказывать претензии судье, кроме него из игроков команды не может это делать- сразу желтая карточка...а насчет мата, либо Генич по губам читать умеет, либо он рядом с судьей стоял
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 13:57)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:54)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Послал один раз, получил желтую...послал второй раз-получил еще одну желтую (не спортивное поведение) и по совокупности красную, прав или не прав Игорь, нарушил...на ровном месте, по трансляции все было видно, зачем? Тарасова обосрали за такое, но он хоть за дело...и еще, чем на поле отличается ветеран ЗМС Акинфеев от, ну скажем, Ломовицкого...он что, ровнее всех? Кстати, Конифей хамством уже отличался...не помню с кем, игра закончилась, шел рядом с игроком и треснул тому по морде..все видели, ноль реакции. Так что, поделом.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#2  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:40)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Арбитр козел ещё тот --время вышло,а он не гудит почему? время то вышло добавочное ,а не основное --вот из за таких горе-судей и случаются инциденты -перерастающие в драки.. Акинфеев правильно ему показал на нарушение и судья должен понимать,что игрок провел весь матч и находится на нервах,какого куя тут выепываться...гнать таких козлов от свистка..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 13:37)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Нормально, Генич не знает , что сказал Игорь судье, но уверен, что обматерил. И при этом не уверен, что за одно нарушение нельзя наказать дважды. Л - Логика.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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