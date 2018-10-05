Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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В грядущем туре спорить за очки предстоит двум командам, представляющим Россию в Лиге Чемпионов. О том, в насколько разных состояниях сейчас находятся ЦСКА и "Локомотив", а также о двух главных сенсациях сезона "Оренбурге" и "Ростове", которым предстоит бороться между собой, противостоянии Аленичев-Каррера и зарубе между первым местом нынешнего розыгрыша и вторым.
"Уфа" в прошлом туре наконец-то победила - башкирским клубом был обыгран "Енисей" Аленичева. Эти три очка стали первыми для команды Томарова практически за два месяца: в чемпионате до успеха прошлой недели "Уфа" брала верх лишь над "Анжи" еще шестого августа.
Станет ли этот локальный успех отправной точкой (в первую очередь, в эмоциональном плане) для того, чтобы команда выбралась из кризиса? Пока что неясно. Но если улучшений не последует, уже нельзя будет списывать все неудачи на скомканную подготовки к сезону, связанную с квалификацией Лиги Европы.
Туляки же не перестают барахтаться с Кононовым без всякой стабильности. В прошлом туре "пушкари" вроде бы повели в счете и могли побеждать "Урал", но тут на поле вышел Панюков и отгрузил два в ворота "Арсенала". Туле остро не хватает цельности - и ждать от нее можно чего угодно.
Самара осталась без главного тренера. Накануне матча стало известно о том, что Тихонов был отправлен в отставку. Это ожидалось, и решение кажется вполне справедливым, поскольку "Крылья" испытывали систематические проблемы как с игровой точки зрения, так и в плане результатов.
Пока что ясной информации насчет замены Тихонову нет, но ходят слухи о Божовиче. Черногорец - хороший вариант для любой средней или даже ниже команды нашего чемпионата. Он довольно универсален, так что навряд ли стоит ждать провала в Самаре.
"Динамо" не побеждает со второго сентября: у Хохлова намечаются большие проблемы. Вплотную к "бело-голубым" подобрался тонущий-тонущий, но все еще держащий голову над поверхностью воды "Анжи", а до зоны стыков - одно очко.
Игра двух главных неожиданностей этого сезона. "Ростов" сейчас третий, а вот "Оренбург" немного сбавил и откатился на восьмую позицию. Но даже середина таблица для команды Федотова большое достижение, учитывая средства, которыми располагает уральский клуб.
"Ростов" продолжает жить по футбольным заветам Бердыева, несмотря на то, что тренер у дончан новый. Помимо того, что Карпин бьёт ЦСКА и "Спартак" на чужих полях, он успевает и отжигать на пресс-конференциях. Валерий Георгиевич в своем неповторимом стиле.
"Оренбург" мощно провели первые туры, но в последние недели команда немного сбавила. Впрочем, последнее поражение от ЦСКА сложно назвать заслуженным. Команда Федотова отлично боролась, создавала моменты, но одно неверное решение Афонина в своей штрафной - и победный гол "армейцев" был оформлен. А взламывать "красно-синих" очень непросто - даже "Реал" не справился.
Казанцы как-то незаметно со всеми кадровыми и финансовыми проблемами подкрались к лидирующей пятерке и уже дышат в спину "Спартаку". Учитывая далеко не простую ситуацию в стане Народной команды, в ближайших турах вполне может все сложиться так, что "Рубин" окажется выше москвичей. Все-таки Бердыев удивительный специалист. Есть подозрение, что если Курбану Бекиевичу комплектом заслать состав корреспондентов и пишущих журналистов портала Rusfootball.info, он и в таком случае сколотит вполне боеспособный футбольный коллектив.
Конечно, состав у "Рубина" не такой уж и слабый. Но учитывая травмы, плохое физическое состояние футболистов в начале сезона, можно признать очень удачной работу тренера этой осенью.
"Урал" на прошлой неделе героически переломил неудачно складывающийся матч, но пока что коллектив Парфенова не очень стабилен. А без этого - особенных планов на сезон не построишь. Пока что акклиматизация бывшего "спартаковца" до конца не прошла.
Каррера может отправить Аленичева в отставку. В принципе, есть вероятность того, что произойдет и наоборот. У итальянца и россиянина дела идут не лучшим образом в этом сезоне. И если Каррера как-то сгладил неудачное впечатление от игры команды в последних турах, то вот у Аленичева такой возможности не было.
С точки зрения интриги здесь, конечно, раздолье. Бывший "спартаковец", которого сняли с поста главного тренера, будет играть против "красно-белых". Более того - Массимо изначально должен был работать под руководством Аленичева, но того сняли, итальянец стал главным и взял долгожданное "золото" чемпионата, так что за матчем будет следить очень интересно. Ну и ждем первого гола с игры в чемпионата у москвичей.
Грозненцы немного встряхнулись с приходом Рашида Рахимова, правда, вылилось это в результат только в гостевой игре против "Спартака". Впрочем, и в поражении от "Локомотива" недельной давности нет ничего страшного, тем более "Ахмат" выглядел не совсем уж и ужасно. Правда, серьезные выводы предстоит делать где-нибудь около нового года, чтобы увидеть работу Рахимова на дистанции.
"Анжи" продолжает бороться за любой игровой балл и навязывает борьбу кому угодно. На прошлых выходных Махачкала умудрилась грохнуть лидера чемпионата питерский "Зенит". Несмотря на ужасные условия, коллектив из Дагестана продолжает играть в футбол, что не может не подкупать.
Вторая по значимости встреча тура. Мусаев к удивлению многих оказался прекрасной заменой Шалимову. "Быки" показали лучший старт в премьер-лиге в своей истории: после девяти сыгранных матчей они идут вторыми. Про еврокубки и говорить ничего не приходится - на днях "Краснодар" грохнул грозную "Севилью".
Питерцы, несмотря на то, что лидируют в таблице, прямо сейчас находятся далеко не в лучшем состоянии. После поражения от "Анжи" последовала не самая убедительная победа в Лиге Европы. Болельщики питерцев наверняка уже нервничают - не один раз за последние годы было так, что "Зенит" классно начинал, шел на первом месте осенью, а потом сваливался и проваливал сезон. Семака многие специалисты критикуют уже сейчас - за несвоевременные замены и местами примитивный футбол.
Парад противоречий или о тактике победы "Зенита"
Так что данная встреча будет определяющей. Либо мы получим подтверждение того, что у Питера есть проблемы, и выяснится - в вопросе главного фаворита еще ничего не решено. Либо же "Зенит" докажет, что провал в Махачкале и некоторые игровые проблемы - всего лишь небольшие решаемые моменты.
Центральная игра тура. "Армейцы", несмотря на те неутешительные прогнозы, которые давали на каждом углу до начала сезона, опровергают все скептические ожидания. Существенно обновившийся ЦСКА не только уверенно рубится в чемпионате - это, наверное, и не стало настоящим шоком и потрясением, - но и классно играет в Лиге Чемпионов. На неделе "красно-синие" обыграли мадридский "Реал". И пусть у королевского клуба были проблемы, это не умаляет достижений молодого коллектива.
Никуда не денешься, возникает желание сравнивать Гончаренко и Слуцкого. При последнем ЦСКА с куда более солидным составом выглядел на европейских аренах гораздо хуже.
"Локомотив" же далеко не так хорош, как в прошлом году - от "железнодорожников", конечно, ожидали много большего. Но пока что Семин даже с усилением в лице Крыховяка, Хёведеса и Смолов (россиянин, правда, травмирован на данный момент) ничего не может показать в Лиге Чемпионов (два поражения из двух возможных) и активно спотыкается в российском первенстве (седьмое место). Некоторые странные журналисты не выдерживают и устраивают на пресс-конференциях удивительные спичи.
Если все, что говорят и пишут про отношения Геркуса и Семина, правда (а нет никаких оснований думать обратное), Юрию Павловичу надо выбирать из тяжелого положения. Потому что отговорки про плохую форму игроков оправданием никоим образом служить не могут - особенно на фоне собранного на ходу ЦСКА.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Арсенал" - "Уфа"
Пятница, 19:30. Матч премьер
Пятница, 19:30. Матч премьер
"Уфа" в прошлом туре наконец-то победила - башкирским клубом был обыгран "Енисей" Аленичева. Эти три очка стали первыми для команды Томарова практически за два месяца: в чемпионате до успеха прошлой недели "Уфа" брала верх лишь над "Анжи" еще шестого августа.
Станет ли этот локальный успех отправной точкой (в первую очередь, в эмоциональном плане) для того, чтобы команда выбралась из кризиса? Пока что неясно. Но если улучшений не последует, уже нельзя будет списывать все неудачи на скомканную подготовки к сезону, связанную с квалификацией Лиги Европы.
Туляки же не перестают барахтаться с Кононовым без всякой стабильности. В прошлом туре "пушкари" вроде бы повели в счете и могли побеждать "Урал", но тут на поле вышел Панюков и отгрузил два в ворота "Арсенала". Туле остро не хватает цельности - и ждать от нее можно чего угодно.
"Крылья Советов" - "Динамо"
Суббота, 14:00. Матч премьер
Суббота, 14:00. Матч премьер
Самара осталась без главного тренера. Накануне матча стало известно о том, что Тихонов был отправлен в отставку. Это ожидалось, и решение кажется вполне справедливым, поскольку "Крылья" испытывали систематические проблемы как с игровой точки зрения, так и в плане результатов.
Пока что ясной информации насчет замены Тихонову нет, но ходят слухи о Божовиче. Черногорец - хороший вариант для любой средней или даже ниже команды нашего чемпионата. Он довольно универсален, так что навряд ли стоит ждать провала в Самаре.
"Динамо" не побеждает со второго сентября: у Хохлова намечаются большие проблемы. Вплотную к "бело-голубым" подобрался тонущий-тонущий, но все еще держащий голову над поверхностью воды "Анжи", а до зоны стыков - одно очко.
"Ростов" - "Оренбург"
Суббота, 16:30. Матч ТВ
Суббота, 16:30. Матч ТВ
Игра двух главных неожиданностей этого сезона. "Ростов" сейчас третий, а вот "Оренбург" немного сбавил и откатился на восьмую позицию. Но даже середина таблица для команды Федотова большое достижение, учитывая средства, которыми располагает уральский клуб.
"Ростов" продолжает жить по футбольным заветам Бердыева, несмотря на то, что тренер у дончан новый. Помимо того, что Карпин бьёт ЦСКА и "Спартак" на чужих полях, он успевает и отжигать на пресс-конференциях. Валерий Георгиевич в своем неповторимом стиле.
"Оренбург" мощно провели первые туры, но в последние недели команда немного сбавила. Впрочем, последнее поражение от ЦСКА сложно назвать заслуженным. Команда Федотова отлично боролась, создавала моменты, но одно неверное решение Афонина в своей штрафной - и победный гол "армейцев" был оформлен. А взламывать "красно-синих" очень непросто - даже "Реал" не справился.
"Рубин" - "Урал"
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Казанцы как-то незаметно со всеми кадровыми и финансовыми проблемами подкрались к лидирующей пятерке и уже дышат в спину "Спартаку". Учитывая далеко не простую ситуацию в стане Народной команды, в ближайших турах вполне может все сложиться так, что "Рубин" окажется выше москвичей. Все-таки Бердыев удивительный специалист. Есть подозрение, что если Курбану Бекиевичу комплектом заслать состав корреспондентов и пишущих журналистов портала Rusfootball.info, он и в таком случае сколотит вполне боеспособный футбольный коллектив.
Конечно, состав у "Рубина" не такой уж и слабый. Но учитывая травмы, плохое физическое состояние футболистов в начале сезона, можно признать очень удачной работу тренера этой осенью.
"Урал" на прошлой неделе героически переломил неудачно складывающийся матч, но пока что коллектив Парфенова не очень стабилен. А без этого - особенных планов на сезон не построишь. Пока что акклиматизация бывшего "спартаковца" до конца не прошла.
"Енисей" - "Спартак"
Воскресенье, 11:30. Матч Премьер
Воскресенье, 11:30. Матч Премьер
Каррера может отправить Аленичева в отставку. В принципе, есть вероятность того, что произойдет и наоборот. У итальянца и россиянина дела идут не лучшим образом в этом сезоне. И если Каррера как-то сгладил неудачное впечатление от игры команды в последних турах, то вот у Аленичева такой возможности не было.
С точки зрения интриги здесь, конечно, раздолье. Бывший "спартаковец", которого сняли с поста главного тренера, будет играть против "красно-белых". Более того - Массимо изначально должен был работать под руководством Аленичева, но того сняли, итальянец стал главным и взял долгожданное "золото" чемпионата, так что за матчем будет следить очень интересно. Ну и ждем первого гола с игры в чемпионата у москвичей.
"Ахмат" - "Анжи"
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Грозненцы немного встряхнулись с приходом Рашида Рахимова, правда, вылилось это в результат только в гостевой игре против "Спартака". Впрочем, и в поражении от "Локомотива" недельной давности нет ничего страшного, тем более "Ахмат" выглядел не совсем уж и ужасно. Правда, серьезные выводы предстоит делать где-нибудь около нового года, чтобы увидеть работу Рахимова на дистанции.
"Анжи" продолжает бороться за любой игровой балл и навязывает борьбу кому угодно. На прошлых выходных Махачкала умудрилась грохнуть лидера чемпионата питерский "Зенит". Несмотря на ужасные условия, коллектив из Дагестана продолжает играть в футбол, что не может не подкупать.
"Зенит" - "Краснодар"
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Вторая по значимости встреча тура. Мусаев к удивлению многих оказался прекрасной заменой Шалимову. "Быки" показали лучший старт в премьер-лиге в своей истории: после девяти сыгранных матчей они идут вторыми. Про еврокубки и говорить ничего не приходится - на днях "Краснодар" грохнул грозную "Севилью".
Питерцы, несмотря на то, что лидируют в таблице, прямо сейчас находятся далеко не в лучшем состоянии. После поражения от "Анжи" последовала не самая убедительная победа в Лиге Европы. Болельщики питерцев наверняка уже нервничают - не один раз за последние годы было так, что "Зенит" классно начинал, шел на первом месте осенью, а потом сваливался и проваливал сезон. Семака многие специалисты критикуют уже сейчас - за несвоевременные замены и местами примитивный футбол.
Парад противоречий или о тактике победы "Зенита"
Так что данная встреча будет определяющей. Либо мы получим подтверждение того, что у Питера есть проблемы, и выяснится - в вопросе главного фаворита еще ничего не решено. Либо же "Зенит" докажет, что провал в Махачкале и некоторые игровые проблемы - всего лишь небольшие решаемые моменты.
ЦСКА - "Локомотив"
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
Центральная игра тура. "Армейцы", несмотря на те неутешительные прогнозы, которые давали на каждом углу до начала сезона, опровергают все скептические ожидания. Существенно обновившийся ЦСКА не только уверенно рубится в чемпионате - это, наверное, и не стало настоящим шоком и потрясением, - но и классно играет в Лиге Чемпионов. На неделе "красно-синие" обыграли мадридский "Реал". И пусть у королевского клуба были проблемы, это не умаляет достижений молодого коллектива.
Никуда не денешься, возникает желание сравнивать Гончаренко и Слуцкого. При последнем ЦСКА с куда более солидным составом выглядел на европейских аренах гораздо хуже.
"Локомотив" же далеко не так хорош, как в прошлом году - от "железнодорожников", конечно, ожидали много большего. Но пока что Семин даже с усилением в лице Крыховяка, Хёведеса и Смолов (россиянин, правда, травмирован на данный момент) ничего не может показать в Лиге Чемпионов (два поражения из двух возможных) и активно спотыкается в российском первенстве (седьмое место). Некоторые странные журналисты не выдерживают и устраивают на пресс-конференциях удивительные спичи.
Если все, что говорят и пишут про отношения Геркуса и Семина, правда (а нет никаких оснований думать обратное), Юрию Павловичу надо выбирать из тяжелого положения. Потому что отговорки про плохую форму игроков оправданием никоим образом служить не могут - особенно на фоне собранного на ходу ЦСКА.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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