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Фанатское объединение "Зенита" вернуло фиолетовые футболки команды обратно игрокам

Объединение болельщиков "Зенита" "Ландскрона" выступило с заявлением относительной третьей формы команды фиолетового цвета.

"В цветах Зенита нет фиолетового" – текстовик на вчерашнем матче против использования чуждого "Зениту" цвета в форме команды.

Со стороны руководства последние лет 5 было много обещаний сделать резервный комплект формы в СБГ (сине-бело-голубых) цветах, но в итоге, вместо того, чтобы иметь свое лицо и следовать традициям, в клубе ведутся на предложения некомпетентных креативщиков в угоду коммерческим вопросам и ради наживы на болельщиках-потребителях.

На выезде в Астрахани с нашего сектора были заряды против клуба, а кинутые после матча игроками фиолетовые футболки было решено вернуть футболистам, чтобы они не стали разменной монетой. Команда не в восторге от других цветов и не горит желанием в них играть.

Вчера после матча со "Славией" фиолетовые футболки были переданы капитану команды Саше Анюкову, который вернет их игрокам и объяснит нашу позицию", – говорится в заявлении.

Напомним, что в официальном матче "Зенит" сыграл в фиолетовой форме лишь однажды – в матче 1/16 финала Кубка России с "Волгарем".

Ландскрона
Теги: Зенит
Сегодня, 14:24
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#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 14:32)
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Болеет за:
«Зенит»
Зажрались ребята


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:27)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Интересное решение. В целом поддерживаю.

Можно было бы сделать форму 3-х цветов... Но зачем то придумали фиолетовый...

Маркетинг... нет в нем души, он только о деньгах...
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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