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Официально: Миодраг Божович новый главный тренер "Крыльев Советов"

Несколько часов назад председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин, генеральный директор клуба Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов представили команде нового главного тренера – черногорского специалиста Миодрага Божовича.

Миодраг Божович хорошо известен российским футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал". Также Миодраг был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была "Црвена Звезда", с которым Божович стал Чемпионом Сербии.

Божович заменит на этом посту Андрея Тихонова, ушедшего сегодня в отставку.

"Крылья Советов"
Теги: Божович Крылья Советов
Сегодня, 14:27
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#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:41)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AdreiPeterbyrg
Удачи Барону) В Самаре должна быть достойная команда! Город любит футбол!

Он не барон,а граф.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:34)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Барону) В Самаре должна быть достойная команда! Город любит футбол!
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:32)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
хороший выбор! Тихон явно не тянул, а из этих ребят можно сделать оченьприличную команду, которая будет в первой десятке.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 14:30)
  • -1
  •  (1)

Как известно первый блин комом...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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