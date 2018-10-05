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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Официально: Миодраг Божович новый главный тренер "Крыльев Советов"
Несколько часов назад председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин, генеральный директор клуба Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов представили команде нового главного тренера – черногорского специалиста Миодрага Божовича.
Миодраг Божович хорошо известен российским футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал". Также Миодраг был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была "Црвена Звезда", с которым Божович стал Чемпионом Сербии.
Божович заменит на этом посту Андрея Тихонова, ушедшего сегодня в отставку.
"Крылья Советов"
Миодраг Божович хорошо известен российским футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал". Также Миодраг был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была "Црвена Звезда", с которым Божович стал Чемпионом Сербии.
Божович заменит на этом посту Андрея Тихонова, ушедшего сегодня в отставку.
"Крылья Советов"
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