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Глава Самарской области: мы всячески поддерживали Тихонова, но результата не было

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал увольнение главного тренера "Крыльев Советов".

"Андрей Тихонов – знаковая фигура для всего российского футбола. Перед прошлым сезоном, в очень трудный для нашей команды период, когда она во второй раз вылетела в ФНЛ, Андрей Валерьевич принял предложение "Крыльев" и вернулся в клуб уже в качестве главного тренера.

Вместе нам удалось успешно решить задачу по возвращению "Крыльев" в Премьер-Лигу. Это произошло в исторический момент – когда у нас появился новый современный стадион, мы принимали матчи ЧМ-2018. Возвращение в Премьер-Лигу и новый стадион дали мощнейший импульс к интересу к футболу в Самарской области. Болельщик стал возвращаться на трибуну.

В нынешнем сезоне регион также создал команде все необходимые условия для выступления в РПЛ, чтобы она могла на равных конкурировать с другими командами, показывать достойный результат и яркую игру, которую любит и ценит самарский болельщик. Несмотря на тяжёлый старт, мы всегда поддерживали Андрея Валерьевича. К огромному сожалению, после девяти туров команда идет на 15-м месте. Сейчас у команды нет результата, и качество игры не то, которого ждут болельщики, да и сам Андрей Валерьевич.

Руководством клуба было принято решение о кадровых изменениях. У руководства есть на это полное право. Оно отвечает за развитие клуба, несёт ответственность за принимаемые решения и за результат в целом. Отвечает за результат перед регионом и болельщиками. Я благодарен Андрею Валерьевичу за работу. Сегодня у нас состоялся личный разговор. Он всегда останется неотъемлемой частью нашего клуба, и мы всегда будем рады видеть его в Самаре", — цитирует Азарова пресс-служба клуба.
Теги: Крылья Советов Тихонов
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