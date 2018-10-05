Стали известны детали контракта Миодрага Божовича с "Крыльями"

Контракт черногорского специалиста Миодрага Божовича с "Крыльями Советов" будет рассчитан на 2,5 года.Об этом сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин. Божович сегодня сменил на посту главного тренера команды Андрея Тихонова.Также сообщается, что перед Божовичем ставится задача занять место в 10-ке РПЛ.Божович хорошо известен любителям российским футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал".