Стали известны детали контракта Миодрага Божовича с "Крыльями"

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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16:05
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (1)
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (1)
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Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (4)
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (4)
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"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (8)
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (8)
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Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (15)
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Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа (4)
10:59
Сергей Силкин: Канчельскис на тренировку явился пьяным в хлам. Он не мог даже двух слов связать (18)
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10:49
Силкин: готов был к работе и во второй лиге. Но только чтоб с задачей,а не просто распил денег (2)
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10:14
Пресс-служба ЦСКА представила проморолик к матчу с "Локомотивом", с использованием конструктора Lego (видео) (2)
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Вратарь, из-за которого "Ливерпуль" проиграл финал Лиги чемпионов, продолжает косячить (видео)
Вратарь, из-за которого "Ливерпуль" проиграл финал Лиги чемпионов, продолжает косячить (видео)
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Сергей Веденеев: Лунев просто бог (5)
Сергей Веденеев: Лунев просто бог (5)
Стали известны детали контракта Миодрага Божовича с "Крыльями"
Контракт черногорского специалиста Миодрага Божовича с "Крыльями Советов" будет рассчитан на 2,5 года.
Об этом сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин. Божович сегодня сменил на посту главного тренера команды Андрея Тихонова.
Также сообщается, что перед Божовичем ставится задача занять место в 10-ке РПЛ.
Божович хорошо известен любителям российским футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал".
Р-Спорт
Об этом сообщил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин. Божович сегодня сменил на посту главного тренера команды Андрея Тихонова.
Также сообщается, что перед Божовичем ставится задача занять место в 10-ке РПЛ.
Божович хорошо известен любителям российским футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал".
Р-Спорт
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