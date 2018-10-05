Новости партнеров

"Зенит" - об игре Андрея Лунева: лучший! (видео)

"Зенит" опубликовал видео с нарезкой действий голкипера Андрея Лунева во вчерашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против Славии (1:0).

"Лучший! The best", - говорится в подписи к видео.

Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 17:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 18:17)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Еще работать и работать над вводом мяча в игру, что ногой, что рукой, вечно сопли жуёт. Вчера был отрезок, что вообще не могли выйти в игру от своих ворот, раз пять подряд.
А так ничо, впечатляет, окуенно впечатляет.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.