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Кристиан Нобоа встретится с болельщиками перед матчем "Зенит" - "Краснодар"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Краснодара" проведет автограф-сессию на стадионе "Санкт-Петербург".

33-летний эквадорец 24 августа перенес операцию в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава.

ФК "Зенит"
Теги: Нобоа
Сегодня, 18:06
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