Новости партнеров

Миодраг Божович повторил рекорд, возглавив седьмой российский клуб в карьере

Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович повторил рекорд, возглавив седьмой российский клуб за свою карьеру.

По этому показателю черногорский специалист догнал Сергея Павлова, который также работал с семью клубами высшего российского дивизиона. Ранее 50-летний Божович тренировал "Амкар", "Москву", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и "Арсенал".

Напомним, что Божович стал преемником Андрея Тихонова, который был отправлен в отставку. После девяти туров "Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

"Чемпионат.сом"
Теги: Божович Крылья Советов
Сегодня, 18:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  dont stop ослочпок   (Сегодня, 19:36)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Бавария»
Возвращение Будулая,часть седьмая
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#2  xxd   (Сегодня, 19:30)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
А где памятник?

Он не Пушкин..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 18:49)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А где памятник?


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.