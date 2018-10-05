Миодраг Божович повторил рекорд, возглавив седьмой российский клуб в карьере

Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович повторил рекорд, возглавив седьмой российский клуб за свою карьеру.По этому показателю черногорский специалист догнал Сергея Павлова, который также работал с семью клубами высшего российского дивизиона. Ранее 50-летний Божович тренировал "Амкар", "Москву", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и "Арсенал".Напомним, что Божович стал преемником Андрея Тихонова, который был отправлен в отставку. После девяти туров "Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.