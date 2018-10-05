"Арсенал" - "Уфа": стали известны стартовые составы

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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16:05
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (11)
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (11)
14:52
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (6)
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (6)
14:19
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (13)
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (13)
13:21
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Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (18)
12:35
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11:32
Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа (4)
Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа (4)
10:59
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Сергей Силкин: Канчельскис на тренировку явился пьяным в хлам. Он не мог даже двух слов связать (22)
10:49
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Силкин: готов был к работе и во второй лиге. Но только чтоб с задачей,а не просто распил денег (2)
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Пресс-служба ЦСКА представила проморолик к матчу с "Локомотивом", с использованием конструктора Lego (видео) (3)
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Вратарь, из-за которого "Ливерпуль" проиграл финал Лиги чемпионов, продолжает косячить (видео)
"Арсенал" - "Уфа": стали известны стартовые составы
"Арсенал" и "Уфа" объявили составы на матч 10-го тура РПЛ.
"Арсенал": Нигматуллин - Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес - Горбатенко, Кадири, Берхамов - Бакаев, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Ткачев, Аджоев, Мирзов, Лесовой, Сокол, Ожегович, Костадинов, Денисов, Ивакин.
"Уфа": Беленов - Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару - Кротов, Карп, Тилль - Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Никитин, Круговой, Дивеев, Засеев, Алиев, Пауревич, Ванек, Салатич, Сейдахмет, Бизяк.
"Арсенал": Нигматуллин - Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес - Горбатенко, Кадири, Берхамов - Бакаев, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Ткачев, Аджоев, Мирзов, Лесовой, Сокол, Ожегович, Костадинов, Денисов, Ивакин.
"Уфа": Беленов - Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару - Кротов, Карп, Тилль - Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Никитин, Круговой, Дивеев, Засеев, Алиев, Пауревич, Ванек, Салатич, Сейдахмет, Бизяк.
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