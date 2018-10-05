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"Арсенал" - "Уфа": стали известны стартовые составы

"Арсенал" и "Уфа" объявили составы на матч 10-го тура РПЛ.

"Арсенал": Нигматуллин - Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес - Горбатенко, Кадири, Берхамов - Бакаев, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Ткачев, Аджоев, Мирзов, Лесовой, Сокол, Ожегович, Костадинов, Денисов, Ивакин.

"Уфа": Беленов - Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару - Кротов, Карп, Тилль - Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Никитин, Круговой, Дивеев, Засеев, Алиев, Пауревич, Ванек, Салатич, Сейдахмет, Бизяк.
Теги: Арсенал Тула Уфа
Сегодня, 18:35
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