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ЦСКА объявил о переходе 18-летнего малийского форварда (фото)

ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе 18-летнего малийского нападающего Лассаны Н'Диайе.

Соглашение рассчитано до 2023 года. Выступать за ЦСКА в официальных матчах Лассана сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.

Теги: ЦСКА Трансферы Фото
Сегодня, 19:11
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#19  Гастэряну   (Сегодня, 19:50)
  • +4
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online

Цитата: Пивовед
всегда будут негры.

хрюкнула свинья, у которых в заявке 7 негров
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#18  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:45)
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Главное чтоб ему 18, а не 28 было
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#17  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:43)
  • -4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Поясним мясн


Графин, тебя баклан поклевал ?
ну, ты же сам строчишь

Цитата: Batman
парень пол-лета был на просмотре в ЦСКА, даже на матчи основы приходил


то есть, ты сам же подтверждаешь гранитную Истину

в цкг всегда будут негры.


Команда Африканских Лейтенантов, ёпть..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#16  dont stop ослочпок   (Сегодня, 19:41)
  • -3
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Batman
Ему 18 исполнилось 3-го октября

По Григорианскому календарю?
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#15  Batman   (Сегодня, 19:38)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Поясним мясным долбойпам: парень пол-лета был на просмотре в ЦСКА, даже на матчи основы приходил.

Но нельзя было объявить о подписании контракта по правилам ФИФА/УЕФА. Ему 18 исполнилось 3-го октября
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#14  лад  USSR (Сегодня, 19:36)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Из видеонарезки на этого игрока видно, что он игрок штрафной площади, быстрый, с хорошим голевым чутьем.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#13  капля никотина  Москва (Сегодня, 19:35)
  • -5
  •  (5)
online

Прикольная еблeтка. Крупный мальчик. Пусть на 17 он не тянет, но точно что хотя б до 20-и, а не все сорок, как у остальных приезжих "молодых из Африки".

И нынешний бразилец тоже у коней - под сорокет.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#12  xazo  ... (Сегодня, 19:32)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
похож на кого то .
пусть будет .


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+Ливерпуль. ВОТ ТАК ВСЕГДА
Регистрация: 27.06.2011 [жалоба]
#11  xxd   (Сегодня, 19:29)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
окно откроется с 25 января — 24 февраля, так что сыграть успеет до лета.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#10  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:28)
  • -7
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online
Болеет за:
«Спартак»
в цска всегда будут негры (С).


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#9  dont stop ослочпок   (Сегодня, 19:26)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Бавария»
Понимают ослята что на Эрнандеса надежды мало,а Влашич уже перерос Цска и будет хорошо продан Эвертоном.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#8  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 19:22)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
acuk,
Все перечисленные тобой игроки приезжали уже имея опыт игры во взрослом футболе
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#7  Batman   (Сегодня, 19:21)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: boralex
Наверняка - новая звезда РФПЛ.. Кони это умеют!

Есть видеонарезка, сам решай

My Webpage
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#6  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 19:19)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ходят разговоры, что один из самых талантливых молодых игроков мира. И Михалыч просил его именно для основы.

Жемчужина.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#5  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:19)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lana Del Andrey
ну вот чем парень лучше Жамалетдинова?

Жо, Вагнера, Мусы, Думбии, Олича, Витиньо
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#4  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 19:18)
  • 0
  •  (2)

Лассана Н’Диайе любит сладкое?

Рост: 170 см Вес: 82 кг
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#3  boralex  саратов (Сегодня, 19:17)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Наверняка - новая звезда РФПЛ.. Кони это умеют!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 19:15)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
У ЦСКА же свои растут? ну вот чем парень лучше Жамалетдинова? Если уж совсем на запас...
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  s.o.b.   (Сегодня, 19:14)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Какой позитивный парень grinning

Ча скоро Селюк пёрнет, что не того Лассану купили
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
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