ЦСКА объявил о переходе 18-летнего малийского форварда (фото)

Лассана Н'Диайе подписал 5-летний контракт с #ЦСКА!



Лассана, ты дома! ??



Важно: сыграть в официальных матчах Лассана сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.https://t.co/FBzgttrhYT pic.twitter.com/yQQOYgBB6X