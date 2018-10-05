Подписывайтесь на канал "Футбол России" на YouTube!

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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16:05
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (13)
Схватка чемпионов и обладателей серебряных медалей, битва "Зенита" и "Краснодара". Превью 10 тура РПЛ (13)
14:52
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (7)
Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры (7)
14:19
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (13)
"Спартак" в матче с "Вильярреалом" установил антирекорд посещаемости в еврокубках на "Открытие Арене" (13)
13:21
Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (18)
Константин Генич: на будущее Акинфеев будет знать, что крыть судей матом можно только в России (18)
12:35
Сергей Хусаинов: "Спартак" сейчас не разваливается, а прогрессирует. Создаёт новые игровые связи (1)
Сергей Хусаинов: "Спартак" сейчас не разваливается, а прогрессирует. Создаёт новые игровые связи (1)
11:32
Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа (4)
Гендиректор профсоюза футболистов: если "Анжи" снимется с чемпионата, это будет катастрофа (4)
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