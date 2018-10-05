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Подписывайтесь на канал "Футбол России" на YouTube!

Если вы еще не знаете, то у портала Rusfootball.info есть канал на YouTube, который активно развивается и приближается к отметке в 5 тысяч подписчиков.

Подписавшись на него, вы сможете первыми увидеть интервью футболистов и пресс-конференции тренеров, а также баннеры и перфомансы наших клубов.



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