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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Томаров: теперь нам нужны только победы
Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против "Арсенала" (1:1).
"Во втором тайме хотели гнуть свою линию, убегать в быстрые атаки и забить еще. Учитывая ситуацию в начале чемпионата, хорошо, что сейчас набираем очки. Но глядя на турнирную таблицу, понимаем, что теперь нам нужны только победы. Сегодня мы недовольны результатом, хотели победить", - сказал Томаров.
"Во втором тайме хотели гнуть свою линию, убегать в быстрые атаки и забить еще. Учитывая ситуацию в начале чемпионата, хорошо, что сейчас набираем очки. Но глядя на турнирную таблицу, понимаем, что теперь нам нужны только победы. Сегодня мы недовольны результатом, хотели победить", - сказал Томаров.
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