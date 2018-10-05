Сергей Томаров: теперь нам нужны только победы

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против "Арсенала" (1:1)."Во втором тайме хотели гнуть свою линию, убегать в быстрые атаки и забить еще. Учитывая ситуацию в начале чемпионата, хорошо, что сейчас набираем очки. Но глядя на турнирную таблицу, понимаем, что теперь нам нужны только победы. Сегодня мы недовольны результатом, хотели победить", - сказал Томаров.