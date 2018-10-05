Новости партнеров

РФС обсудил возможность использования VAR в Кубке России и переходных матчах РПЛ

Представители РФС и компании Hawk-Eye провели рабочую встречу в рамках проекта по внедрению в российском футболе системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Участие во встрече приняли исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин и руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Обсуждалось возможное сотрудничество, касающееся проведения нескольких матчей Олимп Кубка России и переходных встреч между клубами РПЛ и Олимп-ФНЛ с использованием системы VAR.

"Встреча прошла достаточно продуктивно, в рабочем режиме, обсудили множество вопросов и деталей, связанных с проектом VAR. С обеих сторон был высказан ряд пожеланий и уточнений, фирма Hawk-Eye продемонстрировала свои достижения. Было получено много полезной информации, которая, надеюсь, будет способствовать развитию проекта и приведет к внедрению системы VAR в российские футбольные соревнования самого высокого уровня.

Стоит отметить, что этот процесс является достаточно трудоемким, требующим большого количества времени и серьезных человеческих и финансовых ресурсов.

Представители РФС и Hawk-Eye обменялись мнениями, сейчас требуется немного времени, чтобы проанализировать полученную информацию и оценить возможность сотрудничества с компанией касательно проведения матчей с использованием системы VAR в России в этом сезоне.

В целом нам не хотелось бы отставать от ведущих европейских чемпионатов. Сейчас система видеоассистентов арбитра введена в Италии, Испании, Франции и Германии, а со следующего сезона будет использоваться и в первенстве Англии. Также в сезоне-2019/20 VAR планируется запустить и в Лиге чемпионов, мы должны идти в ногу со временем", – сказал Калошин.

ТАСС
Вчера, 23:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  vermis_64  Санкт-Петербург (Вчера, 23:40)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Кули тут еще обсуждать?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#2  Amirovich   (Вчера, 23:39)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
оо ща свиньи негодовать будут =) смотрите .Федуна с улокйлой в бешенстве =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:35)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Поскорее бы, а то некоторым левые пенальти дают, а другим только проклятия и извинения за ошибки, которых арбитры не сделали (привет Челюсти).


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Я в бан, спартачпок-питарОК.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.