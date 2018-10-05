РФС обсудил возможность использования VAR в Кубке России и переходных матчах РПЛ

Представители РФС и компании Hawk-Eye провели рабочую встречу в рамках проекта по внедрению в российском футболе системы видеопомощи арбитрам (VAR).Участие во встрече приняли исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин и руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.Обсуждалось возможное сотрудничество, касающееся проведения нескольких матчей Олимп Кубка России и переходных встреч между клубами РПЛ и Олимп-ФНЛ с использованием системы VAR."Встреча прошла достаточно продуктивно, в рабочем режиме, обсудили множество вопросов и деталей, связанных с проектом VAR. С обеих сторон был высказан ряд пожеланий и уточнений, фирма Hawk-Eye продемонстрировала свои достижения. Было получено много полезной информации, которая, надеюсь, будет способствовать развитию проекта и приведет к внедрению системы VAR в российские футбольные соревнования самого высокого уровня.Стоит отметить, что этот процесс является достаточно трудоемким, требующим большого количества времени и серьезных человеческих и финансовых ресурсов.Представители РФС и Hawk-Eye обменялись мнениями, сейчас требуется немного времени, чтобы проанализировать полученную информацию и оценить возможность сотрудничества с компанией касательно проведения матчей с использованием системы VAR в России в этом сезоне.В целом нам не хотелось бы отставать от ведущих европейских чемпионатов. Сейчас система видеоассистентов арбитра введена в Италии, Испании, Франции и Германии, а со следующего сезона будет использоваться и в первенстве Англии. Также в сезоне-2019/20 VAR планируется запустить и в Лиге чемпионов, мы должны идти в ногу со временем", – сказал Калошин.