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Александр Будаков: думаю, что до Путина "Анжи" не дойдёт

Вратарь "Анжи" Александр Будаков поделился мыслями о письме игроков команды, в котором они предупредили руководство клуба, что откажутся от выполнения своих обязанностей, если им не выплатят долгов по зарплате.

"Проблемы наслоились одна на другую, и в итоге это дало синтез в виде такого письма. Мы дали понять, что настроены серьёзно. Но мы продолжаем работать в полную силу, чтобы ничего не упиралось в то, что мы написали это письмо и больше не хотим играть. На данный момент мы усиленно готовимся к "Ахмату", чтобы никто не сказал, что мы занимаемся ерундой.

Планируем ли дойти до президента? Я думаю, мы до него не дойдём. Надеемся, что всё решится раньше. Дедлайн – это день игры с ЦСКА", - цитирует Будакова "Чемпионат.сом".
Теги: Анжи Путин
Сегодня, 01:43
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