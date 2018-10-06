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Главный тренер "Эвертона": Влашич здорово играет, он может вернуться к нам

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва прокомментировал возможность возвращения в команду полузащитника Николы Влашича, который сейчас на правах аренды выступает за ЦСКА.

"Возвращение Влашича? Это возможно. Я поговорил с ним, ему была необходима игровая практика. Он может вернуться в "Эвертон". Никола здорово играет. Мы будем следить за ним и примем решение. Он наш игрок", - цитирует Силву Read Everton.
Теги: Влашич Эвертон ЦСКА
Сегодня, 08:02
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#9  Гастэряну   (Сегодня, 10:44)
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умеют в ЦСКА талантливую молодежь раскрывать
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#8  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 10:33)
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Не все так просто, как кажется тренеру Эвертона. Вопрос в том как играет команда, в какую тактику и стратегию. И впишется ли Влашич в ее схему? Примеров много, в том же ЦСКА играли Жо, Красич, Муса, Думбия, Лав, Жирков, а когда уходили в другие клубы, то не смогли там заиграть, кроме Лава. И схема другая, и позиция в этой схеме другая, и игрок не смог заиграть. Кроме Лава так никто и не смог заиграть на том уровне, что играли в ЦСКА. А играли они очень даже не плохо (последний пример с Мусой, к нам пришел в аренду - феерил, а в АПЛ опять пропал). Так что еще далеко не факт, что Влашич заиграет в Эвертоне. В ЦСКА у него именно та позиция, на которой он и должен играть, а там непонятно как все будет. Так что пусть Влашич сам себе судьбу выбирает. А не заменимых у нас нет, если что заменят другим игроком.Играет в команде не один игрок (один в поле не воин, если он не Месси, да и то с натяжкой), а вся команда. А так кончено Влашичу удачи в любом случае, где бы он не играл.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
#7  molot327  Москва (Сегодня, 10:11)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: muller
без усиления ЦСКА снова скатится,

Вы снова скатитесь и с усилением.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:45)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Giovane Elber
Гинер все разрулит ))))


и возьмёт в аренду сразу весь Эвертон.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  Gurishankar   (Сегодня, 09:37)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: verhdon27
Не переживайте, Головин вернется из Монако.

не злорадствуй, Влашичи и Головины приходят и уходят, а ЦСКА остается!
Регистрация: 29.11.2015 [жалоба]
#4  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 09:15)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Не переживайте, Головин вернется из Монако.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#3  Fint  Москва (Сегодня, 09:12)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: muller
без усиления ЦСКА снова скатится, если его заберут обратно в АПЛ

Не на одном его таланте выруливает ЦСКА, надо признать тебе, а и другие молодые игроки рвут и мечут. Вот у вас Кокорин много сможет один сделать? А они приблизительно одного уровня игроки... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#2  Giovane Elber  GElber (Сегодня, 08:22)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Гинер все разрулит ))))
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  muller  СПб (Сегодня, 08:05)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
без усиления ЦСКА снова скатится, если его заберут обратно в АПЛ
Регистрация: 17.08.2013 [жалоба]
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