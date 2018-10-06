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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (17)
Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (17)
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"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
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"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
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Диего Коста получил травму и пропустит 2-3 недели
Диего Коста получил травму и пропустит 2-3 недели
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Неудачи Шалимова. Анонс 15-го тура ФНЛ
Неудачи Шалимова. Анонс 15-го тура ФНЛ
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Гол Ракитича признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов (видео) (1)
Гол Ракитича признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов (видео) (1)
Тренером "Крыльев Советов" в матче с "Динамо" будет Кухлевский
В матче 10-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Динамо" обязанности главного тренера самарцев будет исполнять Владимир Кухлевский, который возглавляет молодежную команду.
Ранее клуб объявил об увольнении Андрея Тихонова и подписании контракта с Миодрагом Божовичем.
ФК "Крылья Советов"
Ранее клуб объявил об увольнении Андрея Тихонова и подписании контракта с Миодрагом Божовичем.
ФК "Крылья Советов"
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