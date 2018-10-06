Тренером "Крыльев Советов" в матче с "Динамо" будет Кухлевский

В матче 10-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Динамо" обязанности главного тренера самарцев будет исполнять Владимир Кухлевский, который возглавляет молодежную команду.Ранее клуб объявил об увольнении Андрея Тихонова и подписании контракта с Миодрагом Божовичем.