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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Джефферсон Фарфан может не сыграть в матче с ЦСКА
Участие нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана в матче 10-го тура чемпионата России против ЦСКА находится под вопросом и зависит от субботней тренировки команды. Об этом сообщил главный тренер клуба Юрий Семин.
"Не готов ответить, примет ли Фарфан участие в завтрашнем матче против ЦСКА. У нас сегодня есть тренировка, по ее результатам мы определимся, сможет ли он принять участие в дерби.
Победа в дерби является такой же победой, как и в любом другом матче. На такие игры мотивирует полный стадион. Готовимся в обычном режиме, график очень сложный, но нужно понимать, что у ЦСКА - не проще, поэтому все находятся в равных условиях", - цитирует Семина ТАСС.
"Не готов ответить, примет ли Фарфан участие в завтрашнем матче против ЦСКА. У нас сегодня есть тренировка, по ее результатам мы определимся, сможет ли он принять участие в дерби.
Победа в дерби является такой же победой, как и в любом другом матче. На такие игры мотивирует полный стадион. Готовимся в обычном режиме, график очень сложный, но нужно понимать, что у ЦСКА - не проще, поэтому все находятся в равных условиях", - цитирует Семина ТАСС.
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