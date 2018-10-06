Новости партнеров

Джефферсон Фарфан может не сыграть в матче с ЦСКА

Участие нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана в матче 10-го тура чемпионата России против ЦСКА находится под вопросом и зависит от субботней тренировки команды. Об этом сообщил главный тренер клуба Юрий Семин.

"Не готов ответить, примет ли Фарфан участие в завтрашнем матче против ЦСКА. У нас сегодня есть тренировка, по ее результатам мы определимся, сможет ли он принять участие в дерби.

Победа в дерби является такой же победой, как и в любом другом матче. На такие игры мотивирует полный стадион. Готовимся в обычном режиме, график очень сложный, но нужно понимать, что у ЦСКА - не проще, поэтому все находятся в равных условиях", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Фарфан Локомотив ЦСКА
Сегодня, 14:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.