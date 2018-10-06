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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Жена Погребняка была госпитализирована с нервным срывом
Дизайнер и блогер Мария Погребняк, супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка, попала в больницу с нервным срывом.
Причиной нестабильного состояния 29-летней девушки стали переживания из-за шквала критики со стороны подписчиков в одной из социальных сетей. Мария провела в соцсети конкурс, спонсоры которого поступили нечестно по отношению к ней и участникам. Девушке пришлось на собственные деньги приобретать подарки победителям. Отмечается, что после выписки из больницы дизайнер намерена обратиться к адвокатам и, возможно, начнёт решать проблему в судебном порядке.
Star Hit
Причиной нестабильного состояния 29-летней девушки стали переживания из-за шквала критики со стороны подписчиков в одной из социальных сетей. Мария провела в соцсети конкурс, спонсоры которого поступили нечестно по отношению к ней и участникам. Девушке пришлось на собственные деньги приобретать подарки победителям. Отмечается, что после выписки из больницы дизайнер намерена обратиться к адвокатам и, возможно, начнёт решать проблему в судебном порядке.
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