Жена Погребняка была госпитализирована с нервным срывом

Дизайнер и блогер Мария Погребняк, супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка, попала в больницу с нервным срывом.Причиной нестабильного состояния 29-летней девушки стали переживания из-за шквала критики со стороны подписчиков в одной из социальных сетей. Мария провела в соцсети конкурс, спонсоры которого поступили нечестно по отношению к ней и участникам. Девушке пришлось на собственные деньги приобретать подарки победителям. Отмечается, что после выписки из больницы дизайнер намерена обратиться к адвокатам и, возможно, начнёт решать проблему в судебном порядке.