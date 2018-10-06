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Жена Погребняка была госпитализирована с нервным срывом

Дизайнер и блогер Мария Погребняк, супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка, попала в больницу с нервным срывом.

Причиной нестабильного состояния 29-летней девушки стали переживания из-за шквала критики со стороны подписчиков в одной из социальных сетей. Мария провела в соцсети конкурс, спонсоры которого поступили нечестно по отношению к ней и участникам. Девушке пришлось на собственные деньги приобретать подарки победителям. Отмечается, что после выписки из больницы дизайнер намерена обратиться к адвокатам и, возможно, начнёт решать проблему в судебном порядке.

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Теги: Погребняк
Сегодня, 15:25
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#4  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 16:19)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Volodia379
Потрясающая новость! Больше писать не о чем?

А вы зайдите на сайте СПОРТ ЭКСПРЕСС. Там одни полуголые бабы футболистов.В данном случае не жены, но сути не меняет
Теперь они меряются женами. Мы как-то по другому мерились. smile

ЗЫ Только не подумайте, что мне не нравится на них (баб) смотреть. (Я же не ханжа.)
Очень красивые попадаются.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#3  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 16:09)
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Болеет за:
«Реал»
вот сидит дура дурой,ни куя в этой жизни,кроме насосов не умеющая,и думает провести от не куй делать какую нибудь викторинку,где тут же эту лохушку разводят,а потом сопли,истерика и пи3дец футболу в россии smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#2  spiri   (Сегодня, 15:47)
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Болеет за:
«Зенит»
как теперь Паше играть?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 15:33)
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Потрясающая новость! Больше писать не о чем? rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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