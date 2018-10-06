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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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01:19
Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (18)
Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (18)
Вчера, 23:37
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
Вчера, 23:28
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
"Крылья Советов" в первом матче после увольнения Тихонова обыграли "Динамо"
В матче 10-го тура чемпионата "Крылья Советов" на своем поле обыграли "Динамо".
Чемпионат России
10 тур
"Крылья Советов" – "Динамо" 1:0
Гол: Корниленко, 52
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 69), Бурлак, Зотов, Надсон, Рохель, Ланин, Антон, Молло (Ткачук, 69), Корниленко (Чичерин, 81), Канунников
"Динамо": Шунин, Козлов, Рауш, Шуньич, Рыков (Евгеньев, 10), Соу, Теттех (Черных, 78), Кардозу, Жоаозиньо, Панченко, Луценко
Предупреждения: Козлов, 10, Канунников, 50, Жоаозиньо, 50, Теттех, 74, Евгеньев, 76, Рохель, 86, Шуньич, 90+1, Рыжиков, 90+1
Чемпионат России
10 тур
"Крылья Советов" – "Динамо" 1:0
Гол: Корниленко, 52
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 69), Бурлак, Зотов, Надсон, Рохель, Ланин, Антон, Молло (Ткачук, 69), Корниленко (Чичерин, 81), Канунников
"Динамо": Шунин, Козлов, Рауш, Шуньич, Рыков (Евгеньев, 10), Соу, Теттех (Черных, 78), Кардозу, Жоаозиньо, Панченко, Луценко
Предупреждения: Козлов, 10, Канунников, 50, Жоаозиньо, 50, Теттех, 74, Евгеньев, 76, Рохель, 86, Шуньич, 90+1, Рыжиков, 90+1
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