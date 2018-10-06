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"Крылья Советов" в первом матче после увольнения Тихонова обыграли "Динамо"

В матче 10-го тура чемпионата "Крылья Советов" на своем поле обыграли "Динамо".

Чемпионат России

10 тур

"Крылья Советов" – "Динамо" 1:0

Гол: Корниленко, 52

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов (Полуяхтов, 69), Бурлак, Зотов, Надсон, Рохель, Ланин, Антон, Молло (Ткачук, 69), Корниленко (Чичерин, 81), Канунников

"Динамо": Шунин, Козлов, Рауш, Шуньич, Рыков (Евгеньев, 10), Соу, Теттех (Черных, 78), Кардозу, Жоаозиньо, Панченко, Луценко

Предупреждения: Козлов, 10, Канунников, 50, Жоаозиньо, 50, Теттех, 74, Евгеньев, 76, Рохель, 86, Шуньич, 90+1, Рыжиков, 90+1
Теги: Крылья Советов Динамо
Сегодня, 15:55
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(4)
#9  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pivo69
Крылья Советов с победой!
Вот с чего это вдруг Динамо так посыпалось?

Не хрен шутки "могильные" шутить.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#8  pivo69  Германия (Сегодня, 16:15)
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  •  (2)
online

Крылья Советов с победой!
Вот с чего это вдруг Динамо так посыпалось?
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#7  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:14)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как бы Хохлов не последовал за Андрюхой.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#6  нетрал   (Сегодня, 16:10)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
дина это торпедо ...только и всего ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#5  Бриг   (Сегодня, 16:04)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Крылья лучше смотрелись, смена тренера, да и Божович хороший мотиватор.Об игре Динамо, лучше ничего говорить.А Панченко просто провалил игру.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#4  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:59)
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Банана банана мама, в ж0пу все еблu московские динамо...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#3  nofrills  Москва (Сегодня, 15:58)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Динамо» М
бессмысленный тренер, бессмысленная команда, бессмысленная игра.
если будут матчи на новом динамо, то наверно человек 500 будут ходить.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#2  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 15:56)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
мда,теперь о тренере придётся задуматься грузчикам smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#1  madhate  Вальхалла (Сегодня, 15:56)
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Мусарню в фнл! Даешь премьер-лигу без ментов и дагестанцев!
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
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