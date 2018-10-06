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"Ростов" – "Оренбург": гости сыграют с двумя нападающими в основе

"Ростов" и "Оренбург" объявили стартовые составы на предстоящий матч 10-тура РПЛ.

"Ростов" – Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Ионов, Калачев, Гулиев, Гацкан, Паршивлюк, Кьяртанссон.

"Оренбург" – Фролов, Андреев, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Мишкич, Афонин, Малых, Деспотович, Козлов, Сутормин.
Теги: Ростов Оренбург
Сегодня, 16:12
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 16:24)
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Болеет за:
«Ростов»
Ростов традиционно тяжело играет с такими командами. Но думаю в этот раз будет победа! Удачи Ростову!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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