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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Луиш Нету: "Спартак" и "Локомотив" не стоит сбрасывать со счетов
Защитник "Зенита" Луиш Нету рассказал о конкуренции в РПЛ.
"РПЛ – очень конкурентный чемпионат. Со всеми московскими командами сложно играть, "Ростов" отлично начал сезон и показывает сильный футбол. Неплох и "Краснодар".
Мне кажется, на титул сейчас претендует каждая из этих команд, никого не стоит игнорировать. Не стал бы не сбрасывать со счетов и "Спартак" с "Локомотивом", – сказал Нету.
"РПЛ – очень конкурентный чемпионат. Со всеми московскими командами сложно играть, "Ростов" отлично начал сезон и показывает сильный футбол. Неплох и "Краснодар".
Мне кажется, на титул сейчас претендует каждая из этих команд, никого не стоит игнорировать. Не стал бы не сбрасывать со счетов и "Спартак" с "Локомотивом", – сказал Нету.
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