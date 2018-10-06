Луиш Нету: "Спартак" и "Локомотив" не стоит сбрасывать со счетов

Защитник "Зенита" Луиш Нету рассказал о конкуренции в РПЛ."РПЛ – очень конкурентный чемпионат. Со всеми московскими командами сложно играть, "Ростов" отлично начал сезон и показывает сильный футбол. Неплох и "Краснодар".Мне кажется, на титул сейчас претендует каждая из этих команд, никого не стоит игнорировать. Не стал бы не сбрасывать со счетов и "Спартак" с "Локомотивом", – сказал Нету.