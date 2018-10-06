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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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17:17
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (1)
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (1)
16:51
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
16:32
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
"Рубин" - "Урал": команды объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Урала" на предстоящий матч 10-го тура чемпионата России.
"Рубин": Ив. Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Уремович, Камболов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Дмитров, Жигулев, Бикфалви, Кабир, Панюков, Ильин.
"Рубин": Ив. Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Уремович, Камболов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Дмитров, Жигулев, Бикфалви, Кабир, Панюков, Ильин.
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