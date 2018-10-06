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"Рубин" - "Урал": команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Урала" на предстоящий матч 10-го тура чемпионата России.

"Рубин": Ив. Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Уремович, Камболов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Дмитров, Жигулев, Бикфалви, Кабир, Панюков, Ильин.
Теги: Рубин Урал
Сегодня, 18:12
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