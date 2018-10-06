Валерий Газзаев: мы все обязаны сегодня болеть за Хабиба Нурмагомедова

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора."Сегодня мы все обязаны болеть за то, чтобы Хабиб победил. Это российский спортсмен, поэтому я буду переживать за него.Думаю, вся страна будет за него болеть. Уверен, Хабиб победит", – сказал Газзаев.