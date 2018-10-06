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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Валерий Газзаев: мы все обязаны сегодня болеть за Хабиба Нурмагомедова
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора.
"Сегодня мы все обязаны болеть за то, чтобы Хабиб победил. Это российский спортсмен, поэтому я буду переживать за него.
Думаю, вся страна будет за него болеть. Уверен, Хабиб победит", – сказал Газзаев.
Чемпионат
"Сегодня мы все обязаны болеть за то, чтобы Хабиб победил. Это российский спортсмен, поэтому я буду переживать за него.
Думаю, вся страна будет за него болеть. Уверен, Хабиб победит", – сказал Газзаев.
Чемпионат
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