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Валерий Газзаев: мы все обязаны сегодня болеть за Хабиба Нурмагомедова

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего боя Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора.

"Сегодня мы все обязаны болеть за то, чтобы Хабиб победил. Это российский спортсмен, поэтому я буду переживать за него.

Думаю, вся страна будет за него болеть. Уверен, Хабиб победит", – сказал Газзаев.

Чемпионат
Теги: Газзаев
Сегодня, 18:54
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