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Руслан Пименов: думаю, "Локо" может победить красно-синих 1:0 или 2:1, хотя все плюсы на стороне ЦСКА

Руслан Пименов: думаю, "Локо" может победить красно-синих 1:0 или 2:1, хотя все плюсы на стороне ЦСКАБывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал об ожиданиях от столичного дерби ЦСКА - «Локомотив» в 10-м туре РПЛ, а также поделился мнением по поводу отставки Андрея Тихонова с поста главного тренера «Крыльев Советов».

- Какой представляется расстановка сил накануне дерби?

- Видно, что ЦСКА сейчас на подъеме, и автор гола в ворота «Реала» Влашич ведущую позицию у них занимает. Впечатляет этот футболист своей игрой. Поэтому к дерби армейцы подходят в лучшем психологическом состоянии. И в игровом, наверное, тоже. Почему? Потому что у «Локомотива» сейчас немножко не идет. В первом тайме матча с «Шальке» все было супер, а второй провалили. И это в принципе потом и привело к пропущенному мячу. До этого у «Локо» тоже была серия неудачных игр. Пока не удается выйти красно-зеленым из непростой ситуации, поймать свою игру. Есть такая легкая неуверенность.

- Согласны с тем, что «Локо» сейчас оказался в ситуации, которую называют «постчемпионским синдромом»?

- Наверное, это тоже есть. Помню, после чемпионства в 2002 году сезон-2003 нам дался нелегко, заняли мы только четвертое место. Вот и сейчас «Локомотив» немножко буксует, победы даются тяжело, хотя состав в принципе позволяет выигрывать. Да, есть, конечно, определенные проблемы с нападающими, которых нет. И по травме игрок вылетел... Но дерби оно на то и есть дерби, что каждый такой матч непредсказуем.

- Как нужно сыграть вашей бывшей команде, чтобы добиться успеха в дерби?

- Просто играть в свой футбол. Придут голы — придут и победы. Единственное — надо подтянуться в физическом плане, чтобы не было таких провалов как во втором тайме с «Шальке». Каким представляется дерби? Однозначно это будет живая игра, даже игра на встречных курсах. Никто из соперников не будет действовать вторым номером. Думаю, что увидим открытый футбол. Может быть, голов много и не будет, но игра будет острая. Как она завершится? Мне кажется, «Локомотив» может и выиграть, хотя все плюсы сейчас на стороне ЦСКА. Думаю, «Локо» может победить 1:0 или 2:1.

- Событие 10-го тура — не только дерби ЦСКА - «Локомотив», но и дебют хорошо известного российским поклонникам футбола Миодрага Божовича в качестве наставника «Крыльев Советов». Как вы восприняли отставку теперь уже бывшего главного тренера самарской команды Андрея Тихонова?

- Я думаю, не надо никого менять. Слишком много у нас отставок. Надо дать поработать тренеру хотя бы сезон-полтора. У каждого наставника свое видение футбола, каждому тренеру нужны определенные игроки. Если это выгодно кому-то, постоянно менять, то, да, наверное, надо менять (смеется). Мое мнение, хотя бы до зимней паузы в чемпионате надо давать время тренеру. Говорят, что якобы приход нового специалиста — хорошая встряска, но, мне кажется, все это ерунда.
Теги: ЦСКА Локомотив Пименов
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