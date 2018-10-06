Жоре Надсон выразил благодарность Андрею Тихонову (фото)

Защитник "Крыльев Советов" Жозе Надсон выразил благодарность Андрею Тихонову.Бразилец разместил в инстаграме совместное фото с бывшим главным тренером самарцев.Андрей Тихонов покинул "Крылья Советов" накануне матча с "Динамо". Новым главным тренером самарцев стал Миодраг Божович.