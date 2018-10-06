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Жоре Надсон выразил благодарность Андрею Тихонову (фото)

Защитник "Крыльев Советов" Жозе Надсон выразил благодарность Андрею Тихонову.

Бразилец разместил в инстаграме совместное фото с бывшим главным тренером самарцев.

Жоре Надсон выразил благодарность Андрею Тихонову (фото)


Андрей Тихонов покинул "Крылья Советов" накануне матча с "Динамо". Новым главным тренером самарцев стал Миодраг Божович.

Инстаграм Жозе Надсона
Теги: Тихонов Крылья Советов Надсон
Сегодня, 20:45
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