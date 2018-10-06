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Курбан Бердыев: с нетерпением жду перерыва на матчи сборных - будем отрабатывать организацию и в обороне и в атаке

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0).

"После получаса игры мы стали неправильно перестраиваться. Как в обороне, так и в атаке. Стали усложнять действия, и игра разбилась на эпизоды.

Слава богу, что удержали счет и выиграли, но выводы из этого матча будут сделаны. С нетерпением жду перерыва на матчи сборных - будем отрабатывать организацию и в обороне и в атаке", – сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Бердыев Рубин Урал
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