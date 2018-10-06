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Футболисты "Краснодара" станцевали на столе после предматчевой тренировки (видео)

Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев и полузащитник команды Кристиан Куэва станцевали на столе после предматчевой тренировки быков.



В матче 10-го тура чемпионата России команде предстоит игра с "Зенитом". Встреча пройдет завтра в Санкт-Петербурге.
Теги: Краснодар Зенит Игнатьев
Сегодня, 22:37
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