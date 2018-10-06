Футболисты "Краснодара" станцевали на столе после предматчевой тренировки (видео)

Игнатьев танцует с Куэвой pic.twitter.com/QF1hbc7mQO — Никита Камышев (@SkifFc) October 6, 2018

Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев и полузащитник команды Кристиан Куэва станцевали на столе после предматчевой тренировки быков.В матче 10-го тура чемпионата России команде предстоит игра с "Зенитом". Встреча пройдет завтра в Санкт-Петербурге.