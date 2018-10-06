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Дмитрий Парфенов: у меня есть большие претензии к судейству

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ высказал недовольство судейством.

"У меня есть вопросы по судейству. Сколько раз рукой играют в штрафной? Один раз еще можно, но чтобы столько.

Все, до свидания", - сказал специалист.

Напомним, что команда из Екатеринбурга идет на девятом месте, заработав 11 очков.

Матч ТВ
Теги: Урал Рубин Парфенов
Вчера, 23:42
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