Дмитрий Парфенов: у меня есть большие претензии к судейству

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ высказал недовольство судейством."У меня есть вопросы по судейству. Сколько раз рукой играют в штрафной? Один раз еще можно, но чтобы столько.Все, до свидания", - сказал специалист.Напомним, что команда из Екатеринбурга идет на девятом месте, заработав 11 очков.