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"Бегите прочь!" - "Зенит" опубликовал проморолик к матчу с "Краснодаром" (видео)

Пресс-служба "Зенита" на своём канале в YouTube представила видео к предстоящему матчу 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром".

"Шум волны — это вызов. Вызов тем, кто думает, что способен. Тут не машут красными тряпками. Мы поднимем сине-бело-голубое знамя. Тысячи знамён! Мы уже на арене. Бегите прочь! Идёт волна", — говорится в ролике.



Матч "Зенит" — "Краснодар" состоится 7 октября, в 16:30 по московскому времени.
Теги: Зенит Краснодар
Вчера, 23:46
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(4)
#3  Batman   (Сегодня, 01:12)
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online
Болеет за:
ЦСКА
imaginary,
Писю в волне помочите smile а ролик хороший, но что-то больно пафосный)

Вот если бы группа толстых откормленных свиней скакала по волнам, то было бы прикольней))
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#2  xxd   (Сегодня, 00:31)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
- Выпускайте бакланов (с) боевой клич бомжей
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  imaginary   (Сегодня, 00:26)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
прикольно сделали, но если будете играть как со Славией и Анжи, то эта волна даже не пощекочет бычьи яйца sunglasses
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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