"Бегите прочь!" - "Зенит" опубликовал проморолик к матчу с "Краснодаром" (видео)

Пресс-служба "Зенита" на своём канале в YouTube представила видео к предстоящему матчу 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром"."Шум волны — это вызов. Вызов тем, кто думает, что способен. Тут не машут красными тряпками. Мы поднимем сине-бело-голубое знамя. Тысячи знамён! Мы уже на арене. Бегите прочь! Идёт волна", — говорится в ролике.Матч "Зенит" — "Краснодар" состоится 7 октября, в 16:30 по московскому времени.