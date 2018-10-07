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Еременко - в запасе "Спартака" на матч против "Енисея"

"Спартак" объявил стартовый состав на матч 10-го тура Росии против "Енисея". В запас красно-белых включен Роман Еременко. Вчера, 6-го октября, истекла его двухлетняя дисквалификация.

"Спартак": Максименко - Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Комбаров - Фернандо, Игнатов, Зобнин - Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Маслов, Мамин, Гапонов, Самедов, Еременко, Тимофеев, Попов, Ташаев, Адриану, Педро Роша.

"Енисей": Филиппов, Занев, Кичин, Дугалич, Ятченко, Зотов, Фтуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул, Комолов.

Запасные: Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Гасанов, Семакин, Гавазай, Рожков, Кутьин, Обрадович, Комков.
Теги: еременко спартак енисей
Сегодня, 10:53
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#8  Wismar  Новочеркасск (Сегодня, 11:20)
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online

Бог с ним с Ломовицким, Игнатов вот вопрос? Почему не Ханни?
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
#7  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 11:18)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Енисей выгони Карреру из Спартака, надоел тусовкой состава, хочет прикрыться молодежью как щитом. Ханни, Ташаев должны быть в основе, у Ломовицкого нет дриблинга и обводки, одним словом пень здоровый, бегать может, играть в пас нет.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  rusivan   (Сегодня, 11:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Женёка
Пока он, бл*ть, раскроется Спартак будет играть без правого фланга!!! На хрена Ташаева брали я не пойму?! Он уже раскрывшийся! Выпускайте Ломовицкого на замену, пусть раскрывается! Я не против него как игрока Спартака только рад буду если что то получится НО вот именно сейчас не получается и зная что на замене сидит игрок качественнее его я вообще ничего не понимаю...

Должны играть слева Ташаев и справа Ломовицкий или Педро Роша, Ханни не фланговый игрок


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Одна любовь,Одна жизнь,Один свет.
Спартак!!!
Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010 [жалоба]
#5  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 11:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rusivan
Цитата: Женёка
Бл*ть, опять с*ка Ломовицкий!!!!!! Ну что, что он такого делает?!?! Вот все кто защищает Карреру, что вы скажете на это?!

Пусть играет пацан, раскроется

Одиннадцатый игрок Спартака кто?

Пока он, бл*ть, раскроется Спартак будет играть без правого фланга!!! На хрена Ташаева брали я не пойму?! Он уже раскрывшийся! Выпускайте Ломовицкого на замену, пусть раскрывается! Я не против него как игрока Спартака только рад буду если что то получится НО вот именно сейчас не получается и зная что на замене сидит игрок качественнее его я вообще ничего не понимаю...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#4  rusivan   (Сегодня, 11:00)
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Болеет за:
«Спартак»
"Спартак": Максименко - Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Комбаров - Фернанду, Игнатов, Зобнин - Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.


--------------------
Одна любовь,Одна жизнь,Один свет.
Спартак!!!
Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010 [жалоба]
#3  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 10:57)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Спартак": Максименко- Рассказов, Боккетти, Джикия(к), Комбаров-Фернанду, Игнатов, Зобнин-Ломовицкий, Зе Луиш.

Спартак сначала матча вдесятером будет играть, фору дают ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#2  rusivan   (Сегодня, 10:57)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Женёка
Бл*ть, опять с*ка Ломовицкий!!!!!! Ну что, что он такого делает?!?! Вот все кто защищает Карреру, что вы скажете на это?!

Пусть играет пацан, раскроется

Одиннадцатый игрок Спартака кто?


--------------------
Одна любовь,Одна жизнь,Один свет.
Спартак!!!
Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010 [жалоба]
#1  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 10:56)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Бл*ть, опять с*ка Ломовицкий!!!!!! Ну что, что он такого делает?!?! Вот все кто защищает Карреру, что вы скажете на это?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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