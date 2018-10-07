Еременко - в запасе "Спартака" на матч против "Енисея"

"Спартак" объявил стартовый состав на матч 10-го тура Росии против "Енисея". В запас красно-белых включен Роман Еременко. Вчера, 6-го октября, истекла его двухлетняя дисквалификация.": Максименко - Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Комбаров - Фернандо, Игнатов, Зобнин - Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.Запасные: Ребров, Поплевченков, Маслов, Мамин, Гапонов, Самедов, Еременко, Тимофеев, Попов, Ташаев, Адриану, Педро Роша.Филиппов, Занев, Кичин, Дугалич, Ятченко, Зотов, Фтуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул, Комолов.Запасные: Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Гасанов, Семакин, Гавазай, Рожков, Кутьин, Обрадович, Комков.