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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Аленичев: разочарован результатом, но впечатлен самоотдачей и качеством футбола
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился мнением о матче со "Спартаком" (2:3) в 10-м тур чемпионате России.
"Считаю, что не только второй тайм можно занести нам в актив, он и весь матч - невероятный, как вы правильно сказали. Разочарован результатом, но впечатлен самоотдачей и качеством футбола. Несмотря на то, что мы внизу турнирной таблицы, я вижу команду, которую хотел бы видеть в дальнейшем. Искренне благодарен ребятам, они отдали все силы. Пойдет ли на пользу пауза на матчи сборных? Для меня лучше больше игр, пусть даже две в неделю. Для футболистов это тоже важно", - сказал Аленичев.
"Считаю, что не только второй тайм можно занести нам в актив, он и весь матч - невероятный, как вы правильно сказали. Разочарован результатом, но впечатлен самоотдачей и качеством футбола. Несмотря на то, что мы внизу турнирной таблицы, я вижу команду, которую хотел бы видеть в дальнейшем. Искренне благодарен ребятам, они отдали все силы. Пойдет ли на пользу пауза на матчи сборных? Для меня лучше больше игр, пусть даже две в неделю. Для футболистов это тоже важно", - сказал Аленичев.
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