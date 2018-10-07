Массимо Каррера: мы правильно среагировали в матче с "Енисеем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Енисеем" (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России."Мы играли в наш футбол, но наши ошибки позволили сопернику забить. Потеряли спокойствие из-за этого. Но мы правильно среагировали и добились в итоге победы. Главное, чтобы "Спартак" забивал и побеждал. Как именно мы забьем не важно.Я давно слежу за Романом Еременко в тренировочном процессе. Ему надо немного времени, чтобы влиться в игру. Но он качественный футболист", - сказал Каррреа.