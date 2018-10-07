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Массимо Каррера: мы правильно среагировали в матче с "Енисеем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Енисеем" (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России.

"Мы играли в наш футбол, но наши ошибки позволили сопернику забить. Потеряли спокойствие из-за этого. Но мы правильно среагировали и добились в итоге победы. Главное, чтобы "Спартак" забивал и побеждал. Как именно мы забьем не важно.

Я давно слежу за Романом Еременко в тренировочном процессе. Ему надо немного времени, чтобы влиться в игру. Но он качественный футболист", - сказал Каррреа.
Теги: Каррера Спартак Енисей
Сегодня, 14:00
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8
(6)
#8  Сибирячок   (Сегодня, 15:31)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Каррера без Пилипчука ничто...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 15:07)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Какие то фейки косящие под спартаковских болел расписались в истерике. Подавляющая масса ублюдков зарегана в сентябре 18 года. Уверен буквально с одного-двух айпишников.
Дешевки лживые.


Массимо Каррера, верим в тебя и команду! #КаррераВерим
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#6  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:01)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Масиммо сливают тебя
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#5  ajax101  Москва (Сегодня, 15:01)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Мишу
В игре команды нет тонуса, футболисты играют на автопилоте, отсюда много брака при тихоходном футболе. Команда и ГТ это два полюса, с этим надо прекращать в создавшейся паузе. Карреру нужно срочно отправлять домой, так играть с командой последней в таблице РПЛ, стыдно и позорно, и не надо оправдываться за счет молодежи, Ташаев, Джано, Глушаков, Селихов для командной игры полезней любого молодого. Я не против молодежи, но она должна играть на заменах когда игра сделана, а сейчас авантюризм ГТ.


Как может быть полезен команде иуда и предатель Глушаков?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#4  oblom   (Сегодня, 14:39)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Мишу
В игре команды нет тонуса, футболисты играют на автопилоте, отсюда много брака при тихоходном футболе. Команда и ГТ это два полюса, с этим надо прекращать в создавшейся паузе. Карреру нужно срочно отправлять домой, так играть с командой последней в таблице РПЛ, стыдно и позорно, и не надо оправдываться за счет молодежи, Ташаев, Джано, Глушаков, Селихов для командной игры полезней любого молодого. Я не против молодежи, но она должна играть на заменах когда игра сделана, а сейчас авантюризм ГТ.

Не нужно тащить Глушакова в основу,будет хуже и надолго.Молодому игроку иногда простителен пофигизм,он то еще может одуматься,а Глушаков зрелый футболист.Да,он не звезда,но лидеромкоманды должен был быть,но у него другое отношение к делу.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:28)
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
В игре команды нет тонуса, футболисты играют на автопилоте, отсюда много брака при тихоходном футболе. Команда и ГТ это два полюса, с этим надо прекращать в создавшейся паузе. Карреру нужно срочно отправлять домой, так играть с командой последней в таблице РПЛ, стыдно и позорно, и не надо оправдываться за счет молодежи, Ташаев, Джано, Глушаков, Селихов для командной игры полезней любого молодого. Я не против молодежи, но она должна играть на заменах когда игра сделана, а сейчас авантюризм ГТ.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 14:25)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
КАМАЗ
Аленичева жаль даже - собрал команду, которая вышла в высшую лигу, а получил Амкар - и йибись теперь с ним. Придурки рулят.

А Спартак - ни о чем.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:07)
  • 0
  •  (6)

XOROSHO CHTO SEICHAS PERERIV. EREMENKO LUCHSHE FORMU NABERET, DA I TAM VOZMOJNO KUTEPOV PODTYANETSYA/. IGRA BILA NE OCHEN, NO PROYAVILI XARAKTER.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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