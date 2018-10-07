Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Константин Генич: думаю, в матче "Зенит" - "Краснодар" будет ничья

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч "Зенит" — "Краснодар" в десятом туре РПЛ.

"Краснодар" приезжает в гости к "Зениту", где в прошлом сезоне в драматичном матче благодаря мячам Шатова и Классона одержал победу. Но не так все сладко должно, наверное, складываться для "Краснодара". Не так все хорошо может быть. Конечно, браво Мусаеву, браво всем остальным из руководства «Краснодара». Думаю, что "Краснодар", отталкиваясь от турнирной таблицы, понимает, что ему главное не проиграть в Петербурге. Думаю, что если матч завершится вничью и сохранится нынешний гандикап в таблице, "Краснодар" будет доволен. Ну а "Зенит" после Лиги Европы всегда умело переключался на чемпионат России. Нынешний состав и его возможности позволяют обыграть «Краснодар», но все-таки не в этот раз. Думаю, что будет ничья в этом матче", - цитирует Генича "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Генич Зенит Краснодар
Сегодня, 14:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.