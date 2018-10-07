Константин Генич: думаю, в матче "Зенит" - "Краснодар" будет ничья

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:21
Андрей Червиченко: с игроком... ой, арбитром Лапочкиным "Спартак" и Лигу Европы может выиграть (8)
Андрей Червиченко: с игроком... ой, арбитром Лапочкиным "Спартак" и Лигу Европы может выиграть (8)
14:52
Фернандо - гений стандартов. Дугалич - эксперт по пенальти. Оценки матча "Енисей" - "Спартак" (1)
Фернандо - гений стандартов. Дугалич - эксперт по пенальти. Оценки матча "Енисей" - "Спартак" (1)
Вчера, 23:38
Внезапный провал "Тамбова". Обзор 16-го тура ФНЛ.
Внезапный провал "Тамбова". Обзор 16-го тура ФНЛ.
Вчера, 23:30
"Реал" не забил в четырех матчах подряд впервые за 33 года (5)
"Реал" не забил в четырех матчах подряд впервые за 33 года (5)
Вчера, 23:23
Дмитрий Парфенов: "Рубин" реализовал свой единственный угловой. У нас же была куча моментов, чтобы забить
Дмитрий Парфенов: "Рубин" реализовал свой единственный угловой. У нас же была куча моментов, чтобы забить
Вчера, 23:11
Федор Кудряшов: да, мы играли на удержание счета. Главное - победа, а игра забудется (3)
Федор Кудряшов: да, мы играли на удержание счета. Главное - победа, а игра забудется (3)
Вчера, 22:59
В матче третьего дивизиона чемпионата России был зафиксирован самый крупный счет в истории нашего футбола (видео) (10)
В матче третьего дивизиона чемпионата России был зафиксирован самый крупный счет в истории нашего футбола (видео) (10)
Вчера, 22:14
Курбан Бердыев: с нетерпением жду перерыва на матчи сборных - будем отрабатывать организацию и в обороне и в атаке
Курбан Бердыев: с нетерпением жду перерыва на матчи сборных - будем отрабатывать организацию и в обороне и в атаке
Вчера, 22:00
Команда, попросившая Черданцева прервать её безвыигрышную серию, победила. А у Георгия снова 4 проигрыша из 4 (8)
Команда, попросившая Черданцева прервать её безвыигрышную серию, победила. А у Георгия снова 4 проигрыша из 4 (8)
Константин Генич: думаю, в матче "Зенит" - "Краснодар" будет ничья
Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч "Зенит" — "Краснодар" в десятом туре РПЛ.
"Краснодар" приезжает в гости к "Зениту", где в прошлом сезоне в драматичном матче благодаря мячам Шатова и Классона одержал победу. Но не так все сладко должно, наверное, складываться для "Краснодара". Не так все хорошо может быть. Конечно, браво Мусаеву, браво всем остальным из руководства «Краснодара». Думаю, что "Краснодар", отталкиваясь от турнирной таблицы, понимает, что ему главное не проиграть в Петербурге. Думаю, что если матч завершится вничью и сохранится нынешний гандикап в таблице, "Краснодар" будет доволен. Ну а "Зенит" после Лиги Европы всегда умело переключался на чемпионат России. Нынешний состав и его возможности позволяют обыграть «Краснодар», но все-таки не в этот раз. Думаю, что будет ничья в этом матче", - цитирует Генича "Рейтинг Букмекеров".
"Краснодар" приезжает в гости к "Зениту", где в прошлом сезоне в драматичном матче благодаря мячам Шатова и Классона одержал победу. Но не так все сладко должно, наверное, складываться для "Краснодара". Не так все хорошо может быть. Конечно, браво Мусаеву, браво всем остальным из руководства «Краснодара». Думаю, что "Краснодар", отталкиваясь от турнирной таблицы, понимает, что ему главное не проиграть в Петербурге. Думаю, что если матч завершится вничью и сохранится нынешний гандикап в таблице, "Краснодар" будет доволен. Ну а "Зенит" после Лиги Европы всегда умело переключался на чемпионат России. Нынешний состав и его возможности позволяют обыграть «Краснодар», но все-таки не в этот раз. Думаю, что будет ничья в этом матче", - цитирует Генича "Рейтинг Букмекеров".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.