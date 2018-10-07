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Егор Титов: в матче ЦСКА - "Локомотив" поставлю на победу армейцев в один мяч

Экс-капитан "Спартака" и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — "Локомотив" в десятом туре РПЛ.

"ЦСКА играет в более качественный футбол. Просто так "Реал" не обыгрывают. Да, можно говорить, что "Реал" без Роналду не тот, что Бэйла не было. Но "Реал" есть "Реал". Обыграть его в любом состоянии — это достижение. ЦСКА играл неплохо. Да, были штанги, перекладина, но, по сути, кроме трех моментов у мадридцев и не было ничего. Не скажу, что Акинфеев много спасал. "Локомотив" вроде бы лучше стал играть, победил "Ахмат". Но поражение от "Шальке", и снова Семин приблизился к отставке. Слабо "Локомотив" сыграл, особенно второй тайм, где вообще ничего не создал. По игре он сейчас, конечно, уступает ЦСКА. Это однозначно. К сожалению, что-то сломалось в игре "Локо", и не очень понятно, когда нужный футбол будет найден. Но ЦСКА много эмоций оставил в игре с "Реалом". Это дерби, легко здесь не будет. Так что я поставлю на победу ЦСКА ровно в 1 мяч. 1:0 или 2:1 — так мне видится", - цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Титов ЦСКА Локомотив
Сегодня, 14:34
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#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:50)
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Паровоз сегодня должен наконец то выпустить мощную струю отработанного пара и сварить живьём коня
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  Андрей-60  г. Наро-Фоминск, Московской области (Сегодня, 14:45)
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Прогнозы Титова всегда сбываются наоборот и это плохо.
Регистрация: 20.06.2010 [жалоба]
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