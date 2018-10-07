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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Егор Титов: в матче ЦСКА - "Локомотив" поставлю на победу армейцев в один мяч
Экс-капитан "Спартака" и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — "Локомотив" в десятом туре РПЛ.
"ЦСКА играет в более качественный футбол. Просто так "Реал" не обыгрывают. Да, можно говорить, что "Реал" без Роналду не тот, что Бэйла не было. Но "Реал" есть "Реал". Обыграть его в любом состоянии — это достижение. ЦСКА играл неплохо. Да, были штанги, перекладина, но, по сути, кроме трех моментов у мадридцев и не было ничего. Не скажу, что Акинфеев много спасал. "Локомотив" вроде бы лучше стал играть, победил "Ахмат". Но поражение от "Шальке", и снова Семин приблизился к отставке. Слабо "Локомотив" сыграл, особенно второй тайм, где вообще ничего не создал. По игре он сейчас, конечно, уступает ЦСКА. Это однозначно. К сожалению, что-то сломалось в игре "Локо", и не очень понятно, когда нужный футбол будет найден. Но ЦСКА много эмоций оставил в игре с "Реалом". Это дерби, легко здесь не будет. Так что я поставлю на победу ЦСКА ровно в 1 мяч. 1:0 или 2:1 — так мне видится", - цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
"ЦСКА играет в более качественный футбол. Просто так "Реал" не обыгрывают. Да, можно говорить, что "Реал" без Роналду не тот, что Бэйла не было. Но "Реал" есть "Реал". Обыграть его в любом состоянии — это достижение. ЦСКА играл неплохо. Да, были штанги, перекладина, но, по сути, кроме трех моментов у мадридцев и не было ничего. Не скажу, что Акинфеев много спасал. "Локомотив" вроде бы лучше стал играть, победил "Ахмат". Но поражение от "Шальке", и снова Семин приблизился к отставке. Слабо "Локомотив" сыграл, особенно второй тайм, где вообще ничего не создал. По игре он сейчас, конечно, уступает ЦСКА. Это однозначно. К сожалению, что-то сломалось в игре "Локо", и не очень понятно, когда нужный футбол будет найден. Но ЦСКА много эмоций оставил в игре с "Реалом". Это дерби, легко здесь не будет. Так что я поставлю на победу ЦСКА ровно в 1 мяч. 1:0 или 2:1 — так мне видится", - цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
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