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Молодежки ЦСКА и "Зенита" победили "Локомотив" и "Краснодар"

ЦСКА победил "Локомотив" в матче 10-го тура первенства молодежных команд РПЛ - 1:0.

Молодежное первенство

10 тур

"Зенит" – "Краснодар" 1:0

Голы: Бачинский, 38

"Зенит": Рыбиков, Байрамов, Плотников, Олишевский (Запрягаев, 90), Молчан, Левин, Колдунов, Симутенков, Першин (Симдянкин, 69), Бачинский, Смирнов

"Краснодар": Ещенко, Пелих, Ведерников, Литвинов, Никитин, Бенедык, Петерсон, Юрченко (Мисан, 78), Котов (Корнюшин, 86), Шершнёв (Власов, 84), Пидлисняк

Предупреждения: Никитин, 9, Литвинов, 53

ЦСКА – "Локомотив" 1:0

Голы: Янов, 48

ЦСКА: Кырнац, Елеев (Фёдоров, 90), Захаров, Матвийчук, Маклаков, Тикнизян (Карпов, 90), Анисимов (Аванесян, 85), Марадишвили, Пухов (Шаповалов, 63), Янов (Конюхов, 78), Жиронкин (Савинов, 88)

"Локомотив": Сычёв, Фурцев (Логинов, 46), Титков (Лобанов, 74), Глушков (Цаллагов, 57), Уткин, Шищенко, Петров, Чёрный (Климов, 83), Кольтяпин, Карапузов (Черняков, 62), Куль (Вагабов, 46)

Предупреждения: Фурцев, 23
Теги: ЦСКА Локомотив Зенит Краснодар
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