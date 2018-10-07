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Максим Деменко: не считаю, что Аленичев не справляется со своей ролью в "Енисее"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко прокомментировал победу красно-белых над "Енисеем" (3:2) в матче 10-го тура РПЛ, а также возможную отставку рулевого красноярцев Дмитрия Аленичева.

"Что касается отставки Аленичева, тут все очень непросто. Я всегда говорил, что все зависит от руководителя. Дима Аленичев вывел команду в Премьер-лигу. Мы прекрасно понимаем, что с финансовой точки зрения "Енисей", после "Анжи", находится в таком же положении, но руководству нужен результат. Я близко знаю Диму Аленичева и могу сказать, что он достаточно опытный тренер, и не считаю, что он не справляется со своей ролью в "Енисее", - цитирует Деменко Sport24.
Сегодня, 16:35
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