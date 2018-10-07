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Максим Деменко: Каррера справляется со своей работой. Не понимаю, почему говорят о возможной отставке

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко прокомментировал победу красно-белых над "Енисеем" (3:2) в матче 10-го тура РПЛ.

"У Карреры сейчас безвыходная ситуация, все-таки и Жиго еще не восстановился, и с Ещенко пока непонятно, несмотря на его возвращение. Тренер видит возможности игроков, их отношение к работе, поэтому, молодые и играют за счет желания. Массимо дает им шанс, видит, что молодежь не уступают опытным игрокам. И я не понимаю, почему поднимается вопрос о возможной отставке главного тренера.

Да, великих результатов нет, но как у нас зачастую бывает: когда стали чемпионами — все восхваляют тренера, в обратном случае — говорят об увольнении. Я считаю, Каррера справляется с должностью, он привел команду к чемпионству, выступал с командой в Лиге чемпионов, сейчас в Лиге Европы, да, пока тяжеловато, где-то игра не получается, но команда выигрывает, показывая результат. Необходимо всегда давать шанс тренерам до конца чемпионата", - цитирует Деменко Sport24.
Сегодня, 16:47
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#3  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 17:38)
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online
Болеет за:
«Барселона»
Александр Мишу,
Пошёл на**й, уепан ! Никто тебе ничего не должен, сиди и соси себе тихонько в уголке. Чмо недоношеное.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Причем тут Глушаков, Ещенко или кто-то другой, нет поставленой командной игры, пример Краснодар, ЦСКА, Зенит, Ростов и как результат они в таблице выше, хотя у них и ГТ и состав видоизменился. Каррера не справляется и должен уйти.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  ajax101  Москва (Сегодня, 16:53)
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Болеет за:
«Спартак»
Потому, что Глушаков и Ещенко хотят частой смены тренеров в Спартаке!
Они не желают "выламываться" на поле, играть в еврокубках...
Они привыкли получать зарплату в Спартаке не напрягаясь на поле. А с Каррерой такой расклад не проходит.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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