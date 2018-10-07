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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Максим Деменко: Каррера справляется со своей работой. Не понимаю, почему говорят о возможной отставке
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко прокомментировал победу красно-белых над "Енисеем" (3:2) в матче 10-го тура РПЛ.
"У Карреры сейчас безвыходная ситуация, все-таки и Жиго еще не восстановился, и с Ещенко пока непонятно, несмотря на его возвращение. Тренер видит возможности игроков, их отношение к работе, поэтому, молодые и играют за счет желания. Массимо дает им шанс, видит, что молодежь не уступают опытным игрокам. И я не понимаю, почему поднимается вопрос о возможной отставке главного тренера.
Да, великих результатов нет, но как у нас зачастую бывает: когда стали чемпионами — все восхваляют тренера, в обратном случае — говорят об увольнении. Я считаю, Каррера справляется с должностью, он привел команду к чемпионству, выступал с командой в Лиге чемпионов, сейчас в Лиге Европы, да, пока тяжеловато, где-то игра не получается, но команда выигрывает, показывая результат. Необходимо всегда давать шанс тренерам до конца чемпионата", - цитирует Деменко Sport24.
"У Карреры сейчас безвыходная ситуация, все-таки и Жиго еще не восстановился, и с Ещенко пока непонятно, несмотря на его возвращение. Тренер видит возможности игроков, их отношение к работе, поэтому, молодые и играют за счет желания. Массимо дает им шанс, видит, что молодежь не уступают опытным игрокам. И я не понимаю, почему поднимается вопрос о возможной отставке главного тренера.
Да, великих результатов нет, но как у нас зачастую бывает: когда стали чемпионами — все восхваляют тренера, в обратном случае — говорят об увольнении. Я считаю, Каррера справляется с должностью, он привел команду к чемпионству, выступал с командой в Лиге чемпионов, сейчас в Лиге Европы, да, пока тяжеловато, где-то игра не получается, но команда выигрывает, показывая результат. Необходимо всегда давать шанс тренерам до конца чемпионата", - цитирует Деменко Sport24.
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