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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Без голов и без зрителей: кавказское дерби осталось в тени победы Хабиба
Главным событием сегодняшнего дня для Кавказа была и остается победа Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы в народных танцах и песнях отметить историческое событие. Правда, они совсем позабыли о большом противостоянии местных клубов, которое прошло при полупустых трибунах. Rusfootball.info – о кавказском дерби, в котором не могло не быть кричалок про Хабиба.
О герое республик
Ни для кого не секрет, какую роль Хабиб Нурмагомедов играет для кавказского народа, поэтому около семи утра по московскому времени в каждом доме следили за главным боем года в UFC. Футболисты махачкалинского клуба тоже не могли пройти мимо. В прошлом туре игроки выходили на матч с «Зенитом» в специальных футболках посвященных бою, а к самому поединку записали ещё и видеообращение.
На самом матче болельщики активно затрагивали эту тему: уже на пятой минуте совместными усилиями фанатов обоих клубов были слышны залпы «Хабиб! Хабиб!», что не может не радовать. Ещё через 15 минут диктор на стадионе поздравил всех присутствующих с исторической победой земляка. Трибуны ответили громким одобрительным гулом.
О кавказском противостоянии
К сожалению, матч «Ахмата» и «Анжи» проходил при полупустых трибунах. Дерби – это матч двух соперников, которых связывает историческое происхождение в одном регионе. Противостояния «Ахмата» и «Анжи» всегда приводило на стадионы десятков тысяч зрителей, и не только во времена больших денег махачкалинцев. Но кавказское дерби в нынешнем состоянии смотрится очень скудно. За время просмотра матча хотелось больше пересмотреть хайлаты боя Хабиба, чем вглядываться в пустые трибуны грозненской арены.
Многие кавказские болельщики любят называть матчи «Ахмата» и «Анжи» ещё и братским дерби, но разве матч, который проходит при полупустых трибунах имеет право так называться? Отсутствие антуража, обстановки, необходимой среды перед значимым событием, скорее всего, не позволяет присвоить этому матчу такой статус. Очень странная картинка в Грозном, при учете значимого противостояния для двух народов. Возможно, сегодняшнюю пустоту можно списать на празднования бойцовской победы в городах, в следующий раз такая отговорка уже не пройдет…
Финансовая ситуация в махачкалинском клубе до сих пор оставляет желать лучшего. По информации СМИ, долги в «Анжи» составляют порядка 300 миллионов рублей, а главный тренер команды Магомед Адиев заявлял РИА Новости, что футболисты даже писали письмо руководству клуба с предупреждением о возможном бойкоте матче против ЦСКА, если ситуация с долгами не изменится. Возможно, ещё одна причина, почему кресла на трибунах были пустыми. «Анжи» просто не может организовать для своего движения массовый выезд.
Об игровых действиях
Отсутствие антуража – не самое главная претензия к матчу. Качество игры – ещё одна претензия к матчу. Футболисты обоих клубов много передвигались, но большинство передвижений проходило без мяча. 60 раз команды потеряли мяч («Ахмат» - 36, «Анжи» - 24). Большое количество ошибок, превращало матч в борьбу на отдельных участках поля, с последующими фолами. Гости из Махачкалы начали игру вторым номером. «Анжи» осмелел к 25 минуте, нащупав контригру. Пару верных моментов были и «Ахмата», но Дюпин был сегодня на высоте, несколько раз совершив классных сейвов. Стоить отметить и Новосельцева. Россиянин заменил Белорукова, который в победном матче с «Зенитом» схлопотал красную. Иван был неплох в подключениях вперед, в целом, провел качественный матч без явного брака.
Как итог – безголевая ничья. «Анжи» набирает седьмое очко в последних трех матчах, выйдя из зоны вылета, а "Ахмат" делит 8-9 место с действующим чемпионом "Локомотивом".
Если говорить честно, то игровые действия отошли в этом матче на второй план. Низкий уровень игры у команд, незначительная поддержка и отсутствие какой-то значимости у данной вывески сделали из этого дерби рядовой матч. Во втором круге клубы обязаны сделать работу над ошибками, тогда на это противостояние будет интересно не только из-за шумихи о Нурмагомедове.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
О герое республик
Ни для кого не секрет, какую роль Хабиб Нурмагомедов играет для кавказского народа, поэтому около семи утра по московскому времени в каждом доме следили за главным боем года в UFC. Футболисты махачкалинского клуба тоже не могли пройти мимо. В прошлом туре игроки выходили на матч с «Зенитом» в специальных футболках посвященных бою, а к самому поединку записали ещё и видеообращение.
Он знал! ??? 27-0 @TeamKhabib ??? pic.twitter.com/SuxE5y2Uqc— ФК «Анжи» (@fc_anji) October 7, 2018
На самом матче болельщики активно затрагивали эту тему: уже на пятой минуте совместными усилиями фанатов обоих клубов были слышны залпы «Хабиб! Хабиб!», что не может не радовать. Ещё через 15 минут диктор на стадионе поздравил всех присутствующих с исторической победой земляка. Трибуны ответили громким одобрительным гулом.
Мы с тобой! @TeamKhabib ? pic.twitter.com/s1ginTagnE— ФК «Анжи» (@fc_anji) October 7, 2018
О кавказском противостоянии
К сожалению, матч «Ахмата» и «Анжи» проходил при полупустых трибунах. Дерби – это матч двух соперников, которых связывает историческое происхождение в одном регионе. Противостояния «Ахмата» и «Анжи» всегда приводило на стадионы десятков тысяч зрителей, и не только во времена больших денег махачкалинцев. Но кавказское дерби в нынешнем состоянии смотрится очень скудно. За время просмотра матча хотелось больше пересмотреть хайлаты боя Хабиба, чем вглядываться в пустые трибуны грозненской арены.
Многие кавказские болельщики любят называть матчи «Ахмата» и «Анжи» ещё и братским дерби, но разве матч, который проходит при полупустых трибунах имеет право так называться? Отсутствие антуража, обстановки, необходимой среды перед значимым событием, скорее всего, не позволяет присвоить этому матчу такой статус. Очень странная картинка в Грозном, при учете значимого противостояния для двух народов. Возможно, сегодняшнюю пустоту можно списать на празднования бойцовской победы в городах, в следующий раз такая отговорка уже не пройдет…
Фото: официальный аккаунт ФК "Ахмат" в Twitter
Финансовая ситуация в махачкалинском клубе до сих пор оставляет желать лучшего. По информации СМИ, долги в «Анжи» составляют порядка 300 миллионов рублей, а главный тренер команды Магомед Адиев заявлял РИА Новости, что футболисты даже писали письмо руководству клуба с предупреждением о возможном бойкоте матче против ЦСКА, если ситуация с долгами не изменится. Возможно, ещё одна причина, почему кресла на трибунах были пустыми. «Анжи» просто не может организовать для своего движения массовый выезд.
Об игровых действиях
Отсутствие антуража – не самое главная претензия к матчу. Качество игры – ещё одна претензия к матчу. Футболисты обоих клубов много передвигались, но большинство передвижений проходило без мяча. 60 раз команды потеряли мяч («Ахмат» - 36, «Анжи» - 24). Большое количество ошибок, превращало матч в борьбу на отдельных участках поля, с последующими фолами. Гости из Махачкалы начали игру вторым номером. «Анжи» осмелел к 25 минуте, нащупав контригру. Пару верных моментов были и «Ахмата», но Дюпин был сегодня на высоте, несколько раз совершив классных сейвов. Стоить отметить и Новосельцева. Россиянин заменил Белорукова, который в победном матче с «Зенитом» схлопотал красную. Иван был неплох в подключениях вперед, в целом, провел качественный матч без явного брака.
Фото: официальный сайт ФК "Анжи"
Как итог – безголевая ничья. «Анжи» набирает седьмое очко в последних трех матчах, выйдя из зоны вылета, а "Ахмат" делит 8-9 место с действующим чемпионом "Локомотивом".
Если говорить честно, то игровые действия отошли в этом матче на второй план. Низкий уровень игры у команд, незначительная поддержка и отсутствие какой-то значимости у данной вывески сделали из этого дерби рядовой матч. Во втором круге клубы обязаны сделать работу над ошибками, тогда на это противостояние будет интересно не только из-за шумихи о Нурмагомедове.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
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