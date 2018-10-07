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Никола Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Локомотивом"

ЦСКА объявил состав на матч 10-го тура РПЛ против "Локомотива".

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин - Ахметов, Бийол, Влашич, Дзагоев, Обляков - Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 18:02
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