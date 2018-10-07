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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Генеральный директор "Анжи": выплаты зарплаты игрокам не начались
Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов опроверг информацию о том, что игрокам команды начали гасить долги по зарплате.
Ранее футболисты поставили условие: если до 18 октября не начнутся выплаты, они не выйдут на матч с ЦСКА 19-го числа.
- Перед матчем с "Ахматом" комментатор канала "Матч премьер" в прямом эфире сообщил, что игрокам "Анжи" начали гасить долги по зарплате. Это так?
- Мне сложно комментировать слова комментатора. Не знаю, откуда у него такая информация.
- То есть, подвижек нет?
- Мы с вами беседовали в пятницу. В субботу и воскресенье счета закрыты. Что могло поменяться? Заявляю вам как генеральный директор: официальных выплат у нас не было…
- Ситуация не меняется?
- Да. Счета закрыты.
"Спорт-Экспресс"
Ранее футболисты поставили условие: если до 18 октября не начнутся выплаты, они не выйдут на матч с ЦСКА 19-го числа.
- Перед матчем с "Ахматом" комментатор канала "Матч премьер" в прямом эфире сообщил, что игрокам "Анжи" начали гасить долги по зарплате. Это так?
- Мне сложно комментировать слова комментатора. Не знаю, откуда у него такая информация.
- То есть, подвижек нет?
- Мы с вами беседовали в пятницу. В субботу и воскресенье счета закрыты. Что могло поменяться? Заявляю вам как генеральный директор: официальных выплат у нас не было…
- Ситуация не меняется?
- Да. Счета закрыты.
"Спорт-Экспресс"
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