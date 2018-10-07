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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" благодаря голам Дзюбы и Мака обыграл "Краснодар"
В матче 10-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле одержал победу над "Краснодаром".
Чемпионат России
10 тур
"Зенит" – "Краснодар" 2:1
Голы: Дзюба, 50, Мак, 65 - Мамаев, 81 (пен).
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Чернов, Мак (Заболотный, 90+3), Кузяев, Паредес, Ерохин (Кокорин, 46), Дриусси, Дзюба (Маммана, 89).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Газинский, Каборе (Окриашвили, 77), Перейра (Куэва, 70), Вандерсон (Рамирес, 72), Мамаев, Классон.
Предупреждения: Мартынович, 14, Кузяев, 17, Стоцкий, 39, Газинский, 48, Нету, 78, Иванович, 80, Паредес, 83, Классон, 90+1.
Удаление: Петров, 85.
Чемпионат России
10 тур
"Зенит" – "Краснодар" 2:1
Голы: Дзюба, 50, Мак, 65 - Мамаев, 81 (пен).
"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Чернов, Мак (Заболотный, 90+3), Кузяев, Паредес, Ерохин (Кокорин, 46), Дриусси, Дзюба (Маммана, 89).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Газинский, Каборе (Окриашвили, 77), Перейра (Куэва, 70), Вандерсон (Рамирес, 72), Мамаев, Классон.
Предупреждения: Мартынович, 14, Кузяев, 17, Стоцкий, 39, Газинский, 48, Нету, 78, Иванович, 80, Паредес, 83, Классон, 90+1.
Удаление: Петров, 85.
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