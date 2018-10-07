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"Зенит" благодаря голам Дзюбы и Мака обыграл "Краснодар"

В матче 10-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле одержал победу над "Краснодаром".

Чемпионат России

10 тур

"Зенит" – "Краснодар" 2:1

Голы: Дзюба, 50, Мак, 65 - Мамаев, 81 (пен).

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Чернов, Мак (Заболотный, 90+3), Кузяев, Паредес, Ерохин (Кокорин, 46), Дриусси, Дзюба (Маммана, 89).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Газинский, Каборе (Окриашвили, 77), Перейра (Куэва, 70), Вандерсон (Рамирес, 72), Мамаев, Классон.

Предупреждения: Мартынович, 14, Кузяев, 17, Стоцкий, 39, Газинский, 48, Нету, 78, Иванович, 80, Паредес, 83, Классон, 90+1.
Удаление: Петров, 85.
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 18:25
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#42  Плакса Миртл  Кировск (Сегодня, 18:36)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
Цитата: bomjik
За какие "такие"?

за такие как сегодня,на говнофарте и с неоднозначным судейством в концовке

Ты бы про судейство подзаткнулся! Вам самим ваш карманный Лапочкин результат сделал!
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
#41  conscience  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:35)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Отличный матч:)
Видно,что играли два лидера.
Желаю Краснодару попасть в ЛЧ. Может и прикупят кого в этом случае.
А то унылый,сливающий Спартак и посредственный Локо не хочется смотреть в ЕК.
По крайней мере в ЛЧ.
Игра была на три результата,здорово вышел Кокорин...понравился Дриусси,хотя ему забить никак не получается.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
#40  Blessing  Спб (Сегодня, 18:35)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всех, в части касающейся, с хорошей, трудной победой!!!
Лёгкой она и не могла быть по определению, а вторая половина первого тайма, вообще поставила под сомнение победу Зенита. Почему быки встали во втором, загадка, скорее они не умеют играть весь тайм в одном интенсивном ключе. Но это их проблемы.
А нам не подобает так проваливаться, а это происходит довольно часто. Работать еще дохрена, к примеру, Семак так и не умеет рационально пользоваться всеми тремя заменами, одна-две, попал, не попал, а третья всегда с запозданием.
Треть чемпионата позади, хороший ход.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#39  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 18:35)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Цитата: XERX
это все хорошо для вас,но только вот все эти победы дома,а ведь ещё в гостях нужно будет играть!!! ой как не легко во второй части будет!!!)))

волков боятся в лес не ходить. будет перерыв. будет усиление. там поглядим кто кого

Это точно!У нас левый фланг не играет.Усилимся и перестанет Зенит хромать.
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#38  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:35)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
Цитата: bomjik
За какие "такие"?

за такие как сегодня,на говнофарте и с неоднозначным судейством в концовке

Ты только что написал формулу вашего позапрошлогоднего чемпионства
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#37  Медведь Русский   (Сегодня, 18:35)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: XERX
это все хорошо для вас,но только вот все эти победы дома,а ведь ещё в гостях нужно будет играть!!! ой как не легко во второй части будет!!!)))

за победу над любым соперником дают три очка. что над Краснодаром, что над Анжи. будет сложнее с лидерами, но легче с аутсайдерами. надо просто обыгрывать тех, кого Зенит сильнее. и все будет хорошо у нас. не переживай!
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#36  pivo69  Германия (Сегодня, 18:34)
  • +3
  •  (3)
online

Зенит с победой!
Потрясающая игра!!!
Краснодар рано расслабился,надо
бороться до конца...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#35  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:34)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошая игра, у обеих команд атака сильнее защиты, но страдала реализация
Как Семак это делает, думаешь, что на поле делает Дзюба - бах и гол, что на поле забыл Мак - бах и гол


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#34  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 18:34)
  • +3
  •  (3)
online

Играли два лидера чемпионата. Хорошая игра. Зенит с победой.
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#33  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:34)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
это все хорошо для вас,но только вот все эти победы дома,а ведь ещё в гостях нужно будет играть!!! ой как не легко во второй части будет!!!)))

волков боятся в лес не ходить. будет перерыв. будет усиление. там поглядим кто кого


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#32  Плакса Миртл  Кировск (Сегодня, 18:34)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: игра
Цитата: Сибирячок
Чмо опять вышло с чужого аккаунта.

Чмо в твоем свинарнике, поешь борща.

Ещё чего! Борща ему! Пусть отходы из столовки на базе в Удельной жрёт!
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
#31  Медведь Русский   (Сегодня, 18:33)
  • +6
  •  (6)
online

всех с красивой победой над очень трудным и сильным соперником. настоящая битва лидеров. Очень надеюсь что Зенит в этом сезоне будет чемпионом. а Краснодар выиграет серебряные медали.
Спасибо быки за красивый честный бой. повторим во втором круге на Вашем шикарном стадионе. сегодня не смог быть на матче. в Краснодаре обязательно посмотрю в живую!
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#30  imaginary   (Сегодня, 18:33)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
счёт в принципе по игре, где-то сказалась усталость, где-то отвернулся фарт (рано или поздно должно было случиться)
пеналь и красная по делу

что касается дальнейших перспектив, всё зависит от того, получится ли отдохнуть и не растерять форму в матчах сборных, тогда можно будет сделать ещё одну выигрышную серию и закрепиться в главных преслежователях

тяжёлый матч впереди один - выезд к ЦСКА, в остальных шести надо брать 18 очков, а там весна покажет
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#29  zenitchik123   (Сегодня, 18:33)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
начало было довольно кислое, но потом наладилось. Зенит подтвердил, что по праву является лидером .
Дриусси сегодня был очень хорош. С победой!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#28  Mitrich  НАША РАША (Сегодня, 18:33)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ale
быки не восстановились после севильи. Зенит же со славией явно экономил силы.
Счет по игре, второй тайм интересный выдали команды.


Адекватно, но еще один игрок очень сильно прибавил игре наших это Кокорин. Это тоже добавило остроты которой у нас не было в 1 тайме.

Всех СБГ с победой.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
#27  Spartak СССР   (Сегодня, 18:33)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bomjik
За какие "такие"?

за такие как сегодня,на говнофарте и с неоднозначным судейством в концовке
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#26  Сибирячок   (Сегодня, 18:32)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: игра
Цитата: Сибирячок
Чмо опять вышло с чужого аккаунта.

Чмо в творем свинарнике, поешь борща.

Чмо в твоей тупой башке, урод питерский. Для вас это норма - стучать, подделывать чужие посты и взламывать чужие аккаунты. Ибо среди вашего быдла нет людей. Одни животные
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#25  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
Ну за такие победы как правило все возвращается бумерангом

За какие "такие"?
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#24  XERX  - (Сегодня, 18:31)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Это была ОООчень важная (в турнирном смысле) победа.

Цитата: Skyline
Молодцы. осечка с анжи несчастный случай.

это все хорошо для вас,но только вот все эти победы дома,а ведь ещё в гостях нужно будет играть!!! ой как не легко во второй части будет!!!)))
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#23  Черный Лис   (Сегодня, 18:31)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Валидол наше все. Однако с победой!
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#22  SPV 77  Брянск (Сегодня, 18:30)
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит и Краснодар выдали отличный матч, результат по игре.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#21  игра  г. Москва (Сегодня, 18:30)
  • +8
  •  (10)
online

Цитата: Сибирячок
Чмо опять вышло с чужого аккаунта.

Чмо в твоем свинарнике, поешь борща.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#20  diego milito 22   (Сегодня, 18:30)
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мартыновича не забудьте поблагодарить, бомжики мало-невские.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#19  Spartak СССР   (Сегодня, 18:30)
  • -15
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну за такие победы как правило все возвращается бумерангом
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#18  Amirovich   (Сегодня, 18:30)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
супер матч супер команд . ДЕРБИ .
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#17  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:29)
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
С 80-й минуты примерно трансляция была бессовестно вырублена!
Но "наши" голы я увидел!
С победой!!!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#16  Сибирячок   (Сегодня, 18:29)
  • -13
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: игра
С победой на классе буднично, господа.

Чмо опять вышло с чужого аккаунта.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#15  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:29)
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! Класс!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#14  на и мудрейший  север (Сегодня, 18:29)
  • +7
  •  (9)
online

великолепная игра ..и счет и нервишки пощекотали ..всегда бы так!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#13  зенитовец  СССР (Сегодня, 18:28)
  • +5
  •  (13)
online

Это был суперматч! Это был суперсоперник, лучший, на этот тур! Краснодару огромное спасибо за игру и за эмоции!!!
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
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