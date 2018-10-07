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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Михаил Игнатов: чувствовал, что могу забить "Енисею"
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов прокомментировал победу над "Енисеем" (3:2) в матче 10-го тура РПЛ. Футболист записал на свой счет дебютный гол за красно-белых.
"Сегодня я самый счастливый человек. Я и сам чувствовал, что смогу забить в сегодняшнем матче.
Мы не забили с игры, но победа есть победа, игра придет, мы работаем и стараемся, и сегодня, я считаю, игра была хорошей.
О проставе за свой гол я еще не думал, но обязательно это сделаю", - цитирует Игнатова Sport24.
"Сегодня я самый счастливый человек. Я и сам чувствовал, что смогу забить в сегодняшнем матче.
Мы не забили с игры, но победа есть победа, игра придет, мы работаем и стараемся, и сегодня, я считаю, игра была хорошей.
О проставе за свой гол я еще не думал, но обязательно это сделаю", - цитирует Игнатова Sport24.
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