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Михаил Игнатов: чувствовал, что могу забить "Енисею"

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов прокомментировал победу над "Енисеем" (3:2) в матче 10-го тура РПЛ. Футболист записал на свой счет дебютный гол за красно-белых.

"Сегодня я самый счастливый человек. Я и сам чувствовал, что смогу забить в сегодняшнем матче.

Мы не забили с игры, но победа есть победа, игра придет, мы работаем и стараемся, и сегодня, я считаю, игра была хорошей.

О проставе за свой гол я еще не думал, но обязательно это сделаю", - цитирует Игнатова Sport24.
Теги: Спартак Енисей
Сегодня, 20:37
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#1  rigoletto  Белгород (Сегодня, 21:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Не теряй это чувство всегда


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
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